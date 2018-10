Milan, il dramma di Mattia Caldara

Milano non sta portando bene a Mattia Caldara. Alle difficoltà di ambientamento e di adattamento al modulo di Gennaro Gattuso si è ora aggiunto un grave infortunio che rischia di compromettere la stagione dell’ex difensore di Atalanta e Juventus.

Le condizioni del centrale del Milan sono infatti peggiori di quelle delineate inizialmente da Gattuso dopo la partita contro la Sampdoria: Ringhio aveva parlato di due mesi di stop, ma la situazione è più complicata. Caldara ha infatti riportato uno strappo di quasi tre centimetri al muscolo del polpaccio destro: la sua assenza si prolungherà di almeno un altro mese, e il rientro potrebbe avvenire, tra fisioterapia e ritorno in campo, solo a febbraio. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il giocatore, abbattuto, spera che una volta assorbito l’ematoma il danno sia meno profondo di quanto si era immaginato: sarà curato dallo staff medico rossonero, senza avvalersi di consulenti esterni.

La stagione di Caldara era stata finora deludente: arrivato con le stimmate di nuova promessa della difesa (già si sognava l’accoppiata da Nazionale con Romagnoli), ha trovato pochissimo spazio, solo in Europa League a settembre contro il Dudelange, e a San Siro non ha ancora debuttato. La difesa a 4 di Gattuso e i problemi alla schiena e al pube lo avevano frenato: ora questa nuova tegola che ritarda ulteriormente la sua affermazione nel Diavolo.

“Caldara lo perderemo per un paio di mesi, ha avuto un problema al gemello mediale, è una stagione maledetta, ci dispiace per lui” erano state le parole di Gattuso, che poi si è soffermato sulla prestazione dei suoi: “Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo con un modulo diverso ma Suso e Laxalt non facevano le ali pure. Dobbiamo provarci fino alla fine. In questo momento non posso dire niente ai ragazzi. Mi è stato chiesto se fossi deluso, questi ragazzi invece riescono a dare tutto, a volte vengono prestazioni non positive ma una squadra che non ha mentalità non ribalta il risultato contro la Sampdoria. Siamo stati bravi, mi è piaciuta tantissimo la squadra per mentalità e gioco. Sono soddisfatto dal risultato”.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 10:00