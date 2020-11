Milan, il dubbio dei tifosi: “E’ l’uomo giusto?”

Un’altra insufficienza. E’ questa la pagella che molti addetti ai lavori hanno affibbiato a Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan è sceso in campo nella gara amichevole dell’Italia contro l’Estonia. Ma la sua prestazione non è stata di certo tra le migliori della formazione azzurra.

Una prova che comincia a preoccupare i tifosi rossoneri. Il Milan è al primo posto in classifica e sta vivendo un momento magico in campionato ma c’è un piccolo neo. Sandro Tonali, il colpo di mercato dell’ultima sessione, non sta rendendo secondo le aspettative e al momento lascia molto in dubbio i fan rossoneri che ora cominciano ad avere paura.

Il dubbio dei social

I tifosi del Milan si dividono sull’argomento Tonali. C’è chi decide di difenderlo a spada tratta e chi invece comincia a nutrire delle preoccupazioni: “Quello che stanno facendo con Tonali è una vergogna, e non parlo solo dei media in generale, ma dei media che seguono il Milan. Lo stanno facendo passare come pacco/bidone quando è evidente che aveva bisogno di tempo per ambientarsi”.

C’è chi invece comincia a essere preoccupato: “Tonali è uscito nell’intervallo, unico cambio, vi siete resi conto che è un giocatore normale?”, sostiene Angelo. Sono tanti i tifosi interisti che cercano di cavalcare la polemica: “Ma solo io penso che Tonali sia sopravvalutato e che Locatelli se lo mangia?”.

Caso analogo

I tifosi del Milan però sperano che la situazione possa evolvere come accaduto in passato con un altro centrocampista rossonero: “Bennacer continuano a massacrarlo anche quando gioca bene, tipo domenica col Verona. Una sfilza di 5, poi però hanno esaltato Lovato che a fine gara ha dovuto recuperare una cartolina di Leao dato che non lo aveva mai visto”.

SPORTEVAI | 12-11-2020 10:45