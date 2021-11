Milan, il rientro fa sperare i tifosi: "Quanto c'è mancato”

29-11-2021 13:29

Sette gol incassati nelle ultime due partite, costate la vetta della classifica al Milan. Dopo il 4-3 subito dalla Fiorentina e il 3-1 del Sassuolo a San Siro i tifosi rossoneri puntano il dito contro una difesa rivelatasi estremamente fragile. Al contempo, però, sono in tanti i supporter milanisti a esultare oggi sui social per una buona notizia arrivata dall’infermeria: Fikayo Tomori è finalmente pronto per tornare in campo.

Tomori verso il rientro

Il difensore ha saltato le partite contro Fiorentina, Atletico Madrid e Sassuolo per un problema all’anca che ora però appare risolto: contro il Genoa, dunque, Tomori dovrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa rossonera. O almeno è questo ciò che si augurano i milanisti secondo cui l’ex Chelsea è assolutamente insostituibile.

I tifosi vogliono l’ex Chelsea subito in campo

“Tomori è l’unico vero marcatore in rosa. Quanto c’è mancato” commenta su Facebook Vito. Antonio rimarca l’importanza di Tomori, ma bacchetta anche la società per non essere intervenuta sul mercato: “Altro che rosa competitiva… in difesa senza Tomori prendiamo imbarcate… Bisogna prendere un altro difensore veloce per l’anno prossimo”.

Antonio concorda: “Il problema è nelle riserve. Bakayoko ieri e Gabbia a Firenze ci hanno regalato due sconfitte”. “Sicuramente il rientro di Tomori è la miglior notizia – commenta Gianpiero -. Però si pagano anche le prodezze degli avversari (Scamacca nemmeno se lo riprova cento volte fa un gol del genere) e i gol regalati”.

Per Endri chi ha sostituito Tomori non è all’altezza: “L’emorragia difensiva già si sa da dove proviene e come si chiama la causa: Romagnoli”.

Per Ludovico, invece, il problema è altrove e potrebbe non essere risolto dal rientro di Tomori: “Ma non c’entra nulla la difesa, ieri il Sassuolo ci ha sovrastato a centrocampo. E anche con Kessié e Tonali la situazione non è cambiata”.

SPORTEVAI