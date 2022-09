08-09-2022 14:53

Rafael Leao non è certamente partito col freno a mano tirato in questo inizio di stagione e, a suon di gol (come quelli segnati nel derby vinto 3-2 sull’Inter) e dribbling, ha confermato ancora una volta tutto il suo valore e tutta l’importanza che ricopre all’interno dei meccanismi del Milan.

Milan, la volontà di Leao è una sola

Dal portoghese, dunque, sono passate e passeranno gran parte delle fortune sportive dei rossoneri i quali però dovranno non perdere di vista il futuro del classe 1999 blindandolo quanto prima con un adeguato rinnovo del contratto.

Il tema è sul tavolo di Maldini e Massara già da prima che finisse la sessione estiva di calciomercato, momento in cui Leao ha ribadito la sua volontà di restare al Milan rifiutando la corte del Chelsea.

Il primo ostacolo per il rinnovo di Leao al Milan

Il club inglese, come altri, è tuttavia probabile che torni a farsi sentire e per questo il Milan dovrà quanto prima chiudere la questione per evitare che al giocatore inizino a venire strani pensieri.

Gli ultimi aggiornamenti in questo senso li ha forniti Carlo Laudisa de La Gazzetta dello Sport che, ospite della trasmissione di Carlo Pellegatti, ha fatto il punto su due richieste espresse da Leao che potrebbero tramutarsi in possibili ostacoli per la firma.

La prima, stando al giornalista della Rosea, sarebbe rappresentata dal contenzioso con lo Sporting Lisbona dal valore di 19 milioni di euro che dovrebbe essere pagato a metà tra Leao e il Lille. Su questo fronte, il giocatore e il suo entourage vorrebbero “che i soldi della multa siano pagati per intero dal Milan” rifiutando quindi l’idea avanzata dai rossoneri di pagare “la metà dalla metà dovuta da Leao, con l’altra parte anticipata sempre dal Milan e scontata nel rinnovo dei successivi 5 anni”.

La seconda importante richiesta fatta da Leao al Milan

Oltre al contenzioso con lo Sporting, il Milan (reduce dal pareggio in Champions League col Salisburgo) dovrà poi far fronte alle nuove richieste fatte da Leao anche in merito allo stipendio da percepire.

Il lusitano, infatti, è passato dal voler 6 milioni di euro a 7, non pochissimo per un giocatore che andrà in scadenza il 30 giugno 2024 ma da cui il Milan non può assolutamente prescindere per confermarsi in Italia e compiere altri passi in avanti in campo europeo.