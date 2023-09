Milan, il video-messaggio di Ibrahimovic infiamma i tifosi sul web

L'ex bomber rossonero parla al popolo del Diavolo alla vigilia del delicato esordio in Champions col Newcastle, i fan sognano il suo ritorno

19-09-2023 10:38

Ieri c’era stata la visita a Milanello, il saluto al tecnico e agli ex compagni e già questo – considerando la coincidenza col momento nerissimo del Milan dopo la scoppola nel derby, aveva fatto ipotizzare strane congetture su Zlatan Ibrahimovic. Oggi però lo svedese è andato oltre, pubblicando un videomessaggio rivolto ai tifosi.

La visita di Ibrahimovic a Milanello può essere un segnale

Se un primo indizio sul possibile ritorno in società di Ibra era stata la visita per caricare la squadra depressa dal 5-1 con l’Inter, ecco che ora la situazione si fa ancor più interessante, soprattutto perché il video social non è uscito sul profilo di Ibra ma sull’account ufficiale del Milan.

Cosa dice Ibra nel messaggio sui social

Queste le parole di Ibra: “Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare, ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!”.

Le parole di Zlatan infiammano i social

Fioccano i commenti sul web: “Dopo la figuraccia di Pioli, avete mandato IBRA a salvare la faccia! Indegni tutti”, oppure: “Quando ha detto: “Sono andato subito a Mister” ho temuto il peggio” e ancora: “Fin quando ci sarà quello sulla panchina difficilmente andrà tutto bene…” e poi: “Grazie ibra sempre, dici tu a Pioli che Tijani Reijnders va sempre messo!!”

C’è chi scrive: “Spero cha hai dato qualche cazzotto a qualcuno per svegliarli come sai fare tu…” e ancora: “Zlatan allena tu la squadra stasera” e poi: “Caro Zlatan… potresti prendete tu il posto di Pioli in panchina ? Sarebbe la cosa migliore da fare …” oppure: “Sento che qualcosa qua bolle in pentola”

Il web è scatenato: ” io lo vedo più come mental coach” e anche: “Ti aspettiamo, torna da noi” e infine: “Quell’arrivederci mi sa che prelude al suo ritorno al Milan”.