Milan-Newcastle: Pioli volta pagina dopo il derby e svela un retroscena su Ibrahimovic

Il tecnico vuole centrare un risultato positivo in Champions League per dimenticare il 5-1 subito dall’Inter. Poi parla degli ex Tonali e Zlatan, che oggi ha incontrato i rossoneri

18-09-2023 14:35

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Newcastle del grande ex Sandro Tonali Stefano Pioli non nasconde la delusione per il 5-1 subito dal suo Milan nel derby, ma in conferenza prova a voltare pagina. Il tecnico ha anche svelato un retroscena riguardante la visita di Zlatan Ibrahimovic alla squadra rossonera.

Champions: Milan, Pioli volta pagina dopo il derby

Nella conferenza stampa che precede la gara d’esordio stagionale in Champions League contro il Newcastle Stefano Pioli ha provato a voltare pagina dopo il pesante 5-1 incassato dal Milan nel derby con l’Inter. “Dobbiamo affrontare la Champions per archiviare la delusione nel derby”, le prime parole del tecnico, che ha spiegato di avere grande fiducia nella sua squadra. “Se abbiamo switchato? Bisogna farlo, ma non è stato semplice perché avevamo tanta fiducia sul nostro derby. È stata una delusione forte, ma per fortuna abbiamo la Champions. Stiamo preparando la sfida con concentrazione e attenzione perché sappiamo quando è tosto questo girone”.

Milan, Pioli e il retroscena sulla visita di Ibrahimovic

Per ricaricare il Milan è arrivato anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha incontrato i suoi ex compagni di squadra per riportare alto il morale nello spogliatoio. A dirla tutta la presenza di Ibra sarebbe stata utile anche prima del derby: Pioli ha svelato che proprio quello era il piano originale. “Doveva venire venerdì – ha detto il tecnico svelando il retroscena -, poi ha avuto un contrattempo. Fa molto piacere averlo qui, sappiamo cosa ci ha dato e la sua presenza è sempre benvenuta. Non sono più il suo allenatore, siamo amici e ci vedremo a cena”.

Ma cosa ha detto Ibra agli ex compagni? “Ha parlato individualmente ai giocatori – ha sintetizzato Pioli – ma non ha fatto un discorso di gruppo. Con me ha parlato e ha chiesto informazioni sui nuovi giocatori, ma niente di particolare”.

Milan, Pioli sul Newcastle e il ritorno di Tonali

Pioli ha poi parlato del Newcastle, descrivendola come “la classica squadra inglese con fisicità, pressione e intensità. Sono molto alti e pericolosi su palla inattiva, senza tralasciare la qualità”. E ha parlato anche del ritorno a San Siro di Sandro Tonali, altro grande ex del Milan: “Sarà emozionante per tutti. Abbiamo vinto e siamo cresciuti insieme. Gli auguriamo il meglio dalla partita successiva”.

Milan, Pioli annuncia Tomori in formazione

Quanto alla formazione anti-Newcastle Pioli ha annunciato il ritorno di Tomori, squalificato nel derby. Parlando del suo momento al Milan, il tecnico ha voluto ringraziare i tifosi. “Ho passato tanti momenti belli, e qualcuno di difficoltà. Sento un grosso peso per i risultati nel derby, darei tutto per cambiarli ma è andata così – ha dichiarato Pioli -. So che la squadra è molto forte e avrà la capacità di reagire e superare questo derby. Coi tifosi sono in debito perché l’anno scorso quando giocavamo veramente male ci hanno sempre sostenuto e perché ho perso più derby di tutti. Daremo il massimo come sempre”.