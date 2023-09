Champions League, domani il via: i big-match e dove vederli in tv, c'è PSG-Borussia

Via alla fase a gironi della UEFA Champions League 2023-24: spiccano PSG-Borussia e Bayern-Man Utd, ecco dove vedere i big match della prima giornata in diretta Tv e streaming.

18-09-2023 11:40

È senza dubbio una delle settimane più attese dagli appassionati di calcio. Inizia ufficialmente la fase a gironi della UEFA Champions League, edizione 2023-24, l’ultima con il format a 32 squadre, prima delle novità e dei cambiamenti previsti nella stagione sportiva 2024-25. Occhio alle squadre italiane e a big match come PSG-Borussia Dortmund: scopri qui di seguito dove vedere tutte le partite in diretta Tv e streaming online, a partire da martedì 19 settembre.

Champions League, fase a gironi: dove vedere tutte le partite

Archiviati preliminari e playoff della competizione, è tempo di rituffarsi nella fase a gironi della Champions League 2023-24. Come accaduto nella passata stagione, sarà Sky Sport Italia a trasmettere la maggior parte delle gare del torneo in diretta Tv, con il servizio streaming attivo su Sky Go e NOW Tv, piattaforme di proprietà di Sky che metteranno a disposizione dei loro abbonati tutti gli eventi in palinsesto. Le gare andranno in diretta anche su Mediaset Infinity, sempre previo abbonamento.

Il martedì, una sfida sarà visibile in diretta Tv in chiaro su Canale 5, con Mediaset e Sky che forniranno una doppia opzione a tifosi ed appassionati. Nella giornata di mercoledì, invece, toccherà ad Amazon Prime Video, che trasmetterà un incontro in esclusiva alle ore 21.00, in streaming online su sito ed applicazione, ma anche in diretta Tv grazie a SkyQ o all’app presente su una comune smart Tv.

Il programma delle italiane in Champions League: Date, Orari e Palinsesto Tv

Toccherà a Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid aprire le danze in questa fase a gironi della massima competizione continentale. La sfida di San Siro, in programma martedì 19 settembre alle ore 18.45, sarà trasmessa in diretta Tv in esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4K. I tifosi biancocelesti, invece, potranno assistere al ritorno della loro squadra in Champions in chiaro su Canale 5, oltre che sul 201 e 252 di Sky, a partire dalle 21.00.

Mercoledì sera, spazio al Napoli di Rudi Garcia e all’Inter di Simone Inzaghi, entrambe impegnate in trasferta: i partenopei saranno chiamati a riscattare un balbettante inizio di stagione sul campo del Braga, in Portogallo, mentre i nerazzurri vorranno confermare quanto di buono fatto nel derby di Milano in terra iberica, contro la temibile Real Sociedad. Azzurri su Sky Sport, Lautaro e compagni esordiranno su Amazon Prime Video.

Questo il programma delle italiane in questa 1a giornata della fase a gironi di Champions League:

Milan-Newcastle Martedì ore 18.45 (Sky)

Lazio-Atletico Madrid Martedì ore 21.00 (Sky e in chiaro su Canale 5)

Braga-Napoli Mercoledì ore 21.00 (Sky)

Real Sociedad-Inter Mercoledì ore 21.00 (Amazon Prime Video)

I Big Match della 1a giornata dei gironi di Champions League: dove vederli

Il programma della 1a giornata della fase a gironi di Champions League presenta più di qualche scontro interessante. Oltre agli impegni delle quattro compagini italiane, si prendono inevitabilmente la scena PSG-Borussia Dortmund e Bayern Monaco-Manchester United, sfide che andranno in scena rispettivamente martedì 19 e mercoledì 20 settembre, sempre alle ore 21.00. Entrambi i big match saranno visibili in diretta Tv su Sky Sport, Mediaset Infinity e live in streaming online su Sky Go e NOW Tv.

Subito in campo anche i campioni d’Europa in carica del Manchester City, con la truppa di Pep Guardiola che ospiterà la Stella Rossa di Belgrado all’Etihad Stadium. Grande curiosità per l’Arsenal di Mikel Arteta, che potrebbe essere una delle sorprese di questa edizione: mercoledì il confronto casalingo con gli olandesi del PSV Eindhoven.

