Champions League, Milan-Newcastle e Lazio-Atletico Madrid: formazioni, orari e dove vederle

Le prime due squadre italiane, Milan e Lazio, debutteranno nella massima competizione europea domani, martedì 19 settembre: ecco le scelte di Pioli e Sarri.

18-09-2023 10:57

Fin da bambina il calcio è la mia passione e scrivere di questo sport, Parola dopo parola, è motivo d'orgoglio per lasciare il segno raccontando le emozioni che solo il “pallone” sa regalare. Indago, scandaglio, analizzo e creo contenuti Essere giornalista non è solo un lavoro ma un sogno da realizzare e apprezzare ogni giorno.

Sta per tornare in campo la Champions League. Il Milan di Stefano Pioli è pronto all’esordio nel gruppo F della massima competizione europea dove incontrerà il Newcastle dell’ex di turno Sandro Tonali: appuntamento a domani, martedì 19 settembre, con fischio d’inizio alle 18:45. Solo poche ore dopo, con esattezza alle 21, è fissato il debutto anche della seconda squadra italiana, ovvero la Lazio di Sarri, che all’Olimpico di Roma sfiderà l’Atletico Madrid, valida per la prima sfida nel gruppo E.

Milan-Newcastle e Lazio-Atletico: info e orari tv

La sfida tra Milan e Newcastle, in programma domani, martedì 19 settembre, e con calcio d’inizio alle 18:45, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, al canale 201, su Sky Sport 4K, al canale 2013, e su Sky Sport, al canale 252. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming, previo abbonamento, su Infinity+, SkyGo e NowTv.

Invece, il match tra Lazio e Atletico Madrid, sarà possibile seguirlo in maniera gratuita al canale 5 del Digitale Terrestre, oltre che, a pagamento, su Sky Sport Uno, al canale 201, su Sky Sport 4K, al canale 213 e su Sky Sport, al canale 252. Per quanto riguarda lo streaming, tifosi e appassionati possono gustare la sfida anche su Mediaset Infinity, su SkyGo e NowTv, tramite pc, smartphone o tablet.

Le probabili formazioni di Milan-Newcastle

Il Milan si appresta a tornare in campo per la sfida contro il Newcastle dopo l’amaro ko per 5-1 nel derby contro l’Inter. Stefano Pioli potrebbe riproporre gli stessi undici della sfida contro i nerazzurri, con Maignan tra i pali e la difesa a quattro con Calabria, Thiaw, Tomori, che ritorna dalla squalifica, e Theo Hernandez.

A centrocampo, Krunic, Loftus-Cheek e Reijnders, quest’ultimo che potrebbe essere chiamato al ballottaggio con Pobega o Musah. Il tridente offensivo, infine, dovrebbe essere composto da Leao, Giroud e Pulisic. Ancora indisponibili Bennacer e Kalulu per infortunio.

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Loftus-Cheek, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic. Allenatore: Stefano Pioli.

Sponda ospite, la formazione di Howe è reduce dalla vittoria di misura in Premier contro il Brentford, arrivata dopo tre sconfitte consecutive. Proprio per questo, il tecnico inglese è pronto a far riferimento all'ultima gara disputata e schierare la stessa formazione anche per il match contro i rossoneri. A difendere la porta ci sarebbe Pope, con il quartetto difensivo composto da Trippier, Schar, Botman e Burn. A centrocampo, invece, Bruno Guimaraes, Anderson e Longstaff e, infine, in attacco Almiron, Isak e Gordon.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Anderson, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Eddie Howe.