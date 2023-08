Champions League, chiusi i playoff: ecco le 32 squadre della fase a gironi

Chiusi i playoff, la Champions League entra ufficialmente nella fase calda. Domani a Montecarlo l'estrazione per delineare i gironi. Questo il quadro completo delle 32 qualificate

30-08-2023 23:07

Con le sei gare di ritorno andante in scena tra ieri e questa sera, la UEFA Champions League 2023-2024 conosce finalmente il quadro completo delle 32 partecipanti alla fase a gironi, che verranno sorteggiati domani pomeriggio a Montecarlo.

Champions League, le ultime sei squadre alla fase a gironi

Dopo Young Boys, Galatasaray e Braga, che nella serata di ieri avevano eliminato rispettivamente Maccabi Haifa, Molde e Panathinaikos, il tabellone della fase finale della Champions League si è completato oggi con Copenhagen, Anversa e PSV. I danesi hanno avuto la meglio sui polacchi del Rakow Czestochowa, i belgi hanno invece eliminato i greci dell’EAK di Atene, mentre gli olandesi di Eindhoven hanno dominato e fatto fuori una nobile del calcio europeo come i Rangers di Glasgow.

Le 32 migliori formazioni continentali si preparano, dunque, a conoscere il proprio destino nella Champions League ormai alle porte, che verrà tratteggiato dalle 18 di domani dall’urna del Grimaldi Forum di Montecarlo. Quattro le italiane, che sperano in un sorteggio benevolo, seppur consapevoli delle numerose insidie che le attendo. Il Napoli parte dalla prima fascia, l’Inter dalla seconda, mentre Milan e Lazio sono inserite nella terza. Ma conosciamo il quadro completo delle quattro fasce le possibili avversarie delle nostre fantastiche quattro.

Champions League, prima fascia

La prima fascia della Champions alle porte vede, come detto, il Napoli come unica rappresentante italiana. L’undici di Garcia è, comunque, in buona compagnia:

Manchester City (ENG)

Bayern Monaco (GER)

Psg (FRA)

Barcellona (SPA)

NAPOLI (ITA)

Benfica (POR)

Feyenoord (OLA)

Siviglia (SPA)

Champions League, seconda fascia

L’Inter di Inzaghi, finalista della passata edizione, è in seconda fascia. Anche qui, il livello dei club resta altissimo:

INTER (ITA)

Real Madrid (SPA)

Arsenal (ENG)

Manchester United (ENG)

Borussia Dortmund (GER)

Atletico Madrid (SPA)

Porto (POR)

RB Lipsia (GER)

Champions League, terza fascia

La terza fascia chiude il cerchio sulle italiane, accogliendo Milan e Lazio, tante le insidie da evitare per Inter e Napoli:

MILAN (ITA)

LAZIO (ITA)

RB Salisburgo (AUT)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Stella Rossa (SRB)

Braga (POR)

Psv (OLA)

Young Boys (SVI)

Champions League, quarta fascia

A completare il quadro di un’edizione che sulla carta pare avere tutte le carte in regole per risultare super competitiva, una quarta fascia di grande livello: