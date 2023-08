Sorteggio Champions 23-24: fasce, date, regole e insidie. Dove vedere la diretta tv

Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio Champions League: Napoli, Inter, Milan e Lazio scopriranno a Monaco il loro destino. Quali sono i principali pericoli?

30-08-2023 11:51

La musica più bella d’Europa sta per tornare a illuminare le serate della Champions League. Ma prima di affrontarsi in campo, le squadre dovranno scoprire il loro destino e le prime avversarie. Giovedì 31 agosto nel Principato di Monaco saranno sorteggiati gli 8 gironi con le 32 squadre pronte a togliere lo scettro al Manchester City. Tra le italiane, il Napoli è in prima fascia, in quanto vincitrice del campionato di Serie A, l’Inter in seconda e il Milan e la Lazio in terza.

Dove vedere il sorteggio in tv e streaming

L’appuntamento è giovedì 31 agosto alle 18.00 al Grimaldi Forum di Montercarlo, nel Principato di Monaco. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su differenti piattaforme. Sky, la casa della Champions League, seguirà l’evento sul canale 200. Sarà possibile vederlo anche in streaming su Sky Go e su Now Tv. Le alternative sono tante: Mediaset Infinity, Prime Video e poi anche in chiaro sul 20 o sul canale Youtube dell’Uefa.

LE PIATTAFORME I CANALI PER VEDERE IL SORTEGGIO

Sky (canale 200)

Sky Go

NOW

Prime Video

Youtube UEFA

Canale 20

Mediaset Infinity

Champions League, le quattro fasce

In attesa delle ultime sfide dei preliminari di Champions League, il quadro in attesa del sorteggio è il seguente con la vincenti delle varie leghe e delle competizioni Uefa in prima fascia e le altre a seguire in base al Ranking: