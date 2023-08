Inter-Pavard fumata bianca, esplode la gioia dei tifosi che già dimenticano un ex

Fatta per l'acquisto del difensore dal Bayern Monaco per 30 milioni. Skriniar è già dimenticato, i fan nerazzurri sognano lo scudetto

29-08-2023 16:30

L’attesa è finita : Benjamin Pavard sta per diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter, e il via libera tanto agognato arriva dalla Germania con un lieve anticipo rispetto al limite imposto dal club nerazzurro, fissato per le 15. I tifosi nerazzurri sui social sono già scatenati: “Adesso siamo da scudetto con una riserva di lusso del Bayern”.

Inzaghi trova Pavard, il difensore adatto a sostituire Skriniar

Pavard arriva all’Inter a titolo definitivo per 30 milioni di euro, con l’aggiunta di 2 milioni di bonus. L’arrivo del difensore nazionale francese è previsto a Milano già nelle prossime ore. Simone Inzaghi avrà il tassello mancante per completare la sua solida difesa, dopo l’addio di Skriniar al PSG.

Come può giocare Pavard nel 3-5-2 di Inzaghi

Campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vincitore della Uefa Nations League nel 2021, Pavard nasce come terzino, a Stoccarda giocava come laterale di difesa a destra. Abile sia nella difesa a quattro. Al Bayern ha giocato in posizione di centrale. All’occorrenza ha fatto anche il terzino, al posto di De Ligt. Meno abile come laterale destro di centrocampo.

Fisicamente è un longilineo ma non possente come un vero difensore centrale anche se è molto abile di testa. Rapido nei ripieghi difensivi e abile ad anticipare gli attaccanti avversari. Nello Stoccarda ha avuto il suo boom di crescita, prima di essere ceduto al Bayern per 35 milioni nel 2019. Vincitore della Champions con il Bayern nel 2020, del Mondiale per Club e Supercoppa Europea.

La reazione dei tifosi sui social per l’arrivo di Pavard

Sui social impazza l’hashtag Pavard, ecco alcune reazioni dei tifosi nerazzurri all’acquisto del difensore francese: “Trovano conferme i sospetti del Bayern, che temevano che in questi giorni agli allenamenti ci fosse in realtà una sagoma di cartone del giocatore, legata ad un trenino giocattolo che girava per il campo; C’è chi è ottimista sul calciomercato dell’Inter: “Ora siamo completi, questo è il vero colpo”.

C’è chi scrive: “Questo vuol dire rimpiazzare Skriniar, altro che i nomi che giravano precedentemente”. “Già l’Inter era vincente, adesso si va verso lo scudetto”. Gli esperti di calcio internazionale suggeriscono: “Il Bayern si tiene Kim che è superiore ma questo acquisto non passerà inosservato, già lo conoscevo da tempo e vedrete che è davvero forte e completo.” C’è poi chi dalla Germania già lo valutava positivamente: “Ho sentito i telecronisti tedeschi di Sky che già da tempo lo stimavano, siamo in mani sicure”.