San Siro, altro che demolizione: il Comune di Milano vuole la finale di Champions League 2026 o 2027

Mentre Milan e Inter guardano altrove per il nuovo stadio, San Siro punta a ospitare la quinta finale della sua storia. La Uefa fa sapere che in corsa c'è anche Budapest

18-07-2023 14:34

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Milano ci riprova. E punta a ospitare a San Siro la finale di Champions League del 2026 o del 2027. Già, la Scala del calcio, che, un giorno, potrebbe non essere più palcoscenico delle partite di Milan e Inter. Mentre il Diavolo punta a trasferirsi in zona San Donato e i nerazzurri strizzano l’occhio a Rozzano, et voilà, ecco il colpo di scena: San Siro ha nel mirino l’atto conclusivo della competizione più ricca e nobile del Vecchio Continente.

Finale Champions League a San Siro: c’è anche Budapest

Non solo il capoluogo lombardo aspira ad accogliere la partita delle partite. Sì, perché a una delle due finali (2026 o 2027) – come riferito dalla Uefa – punta anche la Puskas Arena di Budapest, lo stadio dove la Roma è stata sconfitta in finale di Europa League dal Siviglia. Al momento si tratta di manifestazioni d’interesse, mentre la candidatura dovrà essere presentata in via ufficiale entro il 21 febbraio 2024. Esulta il sindaco di Milano, Beppe Sala: “Essendoci solamente un’altra candidata, nel 2026 o 2027 a Milano ci sarà la finale di Champions League. È entusiasmante: a Istanbul ho rivisto cosa significa per una città ospitare una finale”.

San Siro spera nella sua quinta finale di Champions League

Dovesse essere scelto, il glorioso impianto milanese ospiterebbe per la quinta volta una finale di Champions League. Il debutto assoluto nel 1965, quando la competizione era ancora chiamata Coppa dei Campioni: a sfidarsi ai piedi della Madonnina furono Inter e Benfica. Cinque anni più tardi toccò a Feyenoord e Celitc contendersi la coppa dalle grandi orecchie. Per un’altra finale bisognerà attendere 31 anni e, dunque, l’era Champions Leaguem con Bayern Monaco e Valencia in campo nel 2001. L’ultima, nel 2016, quando alla Scala del Calcio andò in scena un sentitissimo derby di Madrid tra Real e Atletico, vinto ai rigori dai fenomeni di Zidane.

Intanto Milan e Inter si preparano a salutare San Siro

La vicenda stadio tiene banco da anni nel capoluogo lombardo. Ma sembra ormai certo che Milan ed Inter emigreranno. Due le ragioni che porteranno i club a trovarsi una nuova sistemazione e non più in coabitazione: la prima è dovuta la fatto che è impossibile costruire un nuovo impianto a San Siro a pochi chilometri da quello già esistente; la seconda è che un probabile vincolo in arrivo sul secondo anello del Meazza, che nel 2025 compirà 70 anni, ne rende di fatto impossibile la demolizione. Tra i due club, il Milan sembra quello essere più avanti, avendo individuato un’area in zona San Donato. I rossoneri si sono spinti oltre, acquistando anche la SportLifeCity s.r.l., società proprietaria della superficie interessata. L’Inter, invece, sta pensando a Rozzano, Comune distante circa 10 chilometri da Milano.