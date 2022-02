Milan, il web tuona dopo le proteste di Maldini: "Ha la memoria corta"

26-02-2022 09:29

Non capita spesso che il Milan protesti contro gli arbitri ma quest’anno è la terza volta che il club rossonero si sente danneggiato. L’episodio di ieri, con il gol dell’Udinese segnato da Udogie con l’aiuto forse di un braccio, arriva dopo il clamoroso caso dell’arbitro Serra – che non concesse il vantaggio al Milan fischiando una punizione che rese vano il gol di Messias allo Spezia – e dopo il gol al Napoli annullato per un discutibile fuorigioco di Giroud in posizione non attiva. Ieri Maldini ha attaccato sia l’arbitro Marchetti, sia il Var sia lo stesso designatore Rocchi che gli ha mandato un esordiente ma per il web il Milan ha la memoria corta.

I tifosi ricordano al Milan i vantaggi avuti quest’anno

Sui social è bufera, vengono rinfacciati tanti favori che il Milan avrebbe avuto: “Sono due anni che vi danno un rigore a partita Paolino Maldini . E dove era il vate Pioli quando veniva defraudata la Roma? Ah diceva di non parlare di arbitri …dalle nostre parti si dice “ a chi tocca nun se ngrugna ” o anche: “Per me sono affermazioni gravi, infatti le immagini non chiariscono”.

Fioccano i commenti: “Ho ascoltato Maldini sugli errori arbitrali, a suo dire, nel match Milan-Udinese. – Siamo primi e non ci posso sempre mandare arbitri esordienti! Gli stessi esordienti che per poca esperienza ti hanno regalato decine di rigori fasulli! Com’era? Lamentarsi è l’alibi…”.

Sono soprattutto i romanisti a inveire: “Maldini non ti ho sentito dire niente quando avete rubato andata e ritorno con la Roma e pure stasera avete segnato un gol irregolare e ti lamenti” e ancora:: “La squadra più aiutata dagli arbitri quest’ anno e hanno pure il coraggio di lamentarsi” e poi: “I dubbi rimangono anche dopo la visione delle immagini. Certezze non ce ne sono. Avrei voluto sentire le sue parole a maglie invertite. Tutti pronti a lamentarsi, ma quando capitano a favore stanno sempre zitti zitti…”

C’è chi scrive: “Speriamo che Maldini non esageri con le proteste contro gli arbitri altrimenti alla Roma squalificano Zaniolo, Pruzzo e Rizzitelli”. Infine anche un tifoso del Milan protesta: “Era comunque nell’aria! Prestazione scandalosa, scandalosi i cambi! Maldini si lamenta degli arbitri troppo tardi e nella serata sbagliata! Dopo il derby involuzione preoccupante con giocatori senza attributi! Gli arbitri sono solo un alibi!”.

