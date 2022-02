La moviola di Milan-Udinese: Dubbi sui entrambi i gol, il verdetto

Alla lista di chi non ama il Var si aggiungono altri posti a tavola. Prima era stato Gasperini ad auspicare che venisse eliminato, si è accodato Sarri ed ora anche Pioli e Maldini hanno qualcosa da ridire dopo quanto si è visto ieri in Milan-Udinese. Così, non serve. Il gol del pari dei friulani infatti sarebbe stato segnato con l’aiuto della mano da Udogie ma il Var non è intervenuto. L’1-1 finale di San Siro è figlio anche delle decisioni dell’arbitro Marchetti e del Var.

Maldini arrabbiato per la designazione di un esordiente

Oltre a Pioli anche Paolo Maldini a fine gara è andato giù pesante dicendo: “Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perchè non è la prima volta. E’ un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio. E dico un’altra cosa: il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l’arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo”.

Fanno fede anche le parole dette a caldo a Dazn dal protagonista, ovvero Udogie che ha fatto una mezza ammissione: “Se l’ho presa di mano? Ho visto il guardalinee indeciso e non ero convinto, ma mi è andata bene”.

Per Marelli inspiegabile mancato intervento Var

A fare chiarezza è il moviolista per DAZN Luca Marelli che spiega: “Si discuterà molto. L’abbiamo visto più volte e vediamo che c’è un movimento molto sospetto di Udogie che tocca il pallone col braccio sinistro. La sensazione netta è che sia stato deviato in porta col braccio sinistro: è molto largo, e va verso il pallone. La sensazione è che il tocco decisivo sia col braccio sinistro. Fatico a capire il motivo perché il VAR non sia intervenuto”.

Regolare il gol del Milan per Marelli

Sui dubbi relativi al gol di Leao nel primo tempo contro l’Udinese l’ex arbitro comasco dice: “Ci sono pochi dubbi, è un contrasto tra due giocatori: Leao si aiuta con il braccio, Becao si aiuta con le mani e poi cade a terra. Il gol è regolare, infatti il check è stato velocissimo: sarebbe stato ingiusto per uno dei due giocatori se uno dei due interventi fosse stato punito”.