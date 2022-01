Milan, incredibile errore e scuse dell'arbitro. Furia Pioli

17-01-2022 21:17

Incredibile a San Siro. Il Milan si fa rimontare e perde allo scadere contro lo Spezia 1-2. Addio primo posto e sorpasso all’Inter, la rabbia a fine partita è tanta. Non solo ovviamente per il risultato, ma soprattutto per l’errore arbitrale di Serra.

Milan-Spezia, l’errore dell’arbitro Serra

Nei minuti finali della partita, Serra fischia un fallo per il Milan al limite dell’area di rigore, senza concedere il vantaggio. Messias segna tirando sotto l’incrocio subito dopo l’intervento dell’arbitro, che sbaglia a non far proseguire l’azione. Serra si scusa, ma la rabbia di Pioli e dei giocatori è tanta. Si legge perfettamente il labiale del tecnico: “Ma come si fa”. Pochi minuti dopo, la beffa di Gyasi allo scadere.

Milan, furia Pioli

Al termine del match, Pioli su Dazn si sfoga: “Cosa ho provato? Ho provato a calmare i giocatori ma non ci sono riuscito e la dimostrazione la si è avuta sul secondo gol subito. Sapevano di aver subito un torto e hanno perso lucidità. Dispiace, abbiamo le nostre colpe, ma questa volta ci sono anche colpe dell’arbitro. Strano tra l’altro, perché fino a quel punto non aveva fischiato nessun mezzo fallo. Ora dobbiamo immediatamente rialzarci”.

Pioli però non vuole troppo attaccarsi all’errore dell’arbitro Serra: “Non dovevamo finire 1-0 il primo tempo, abbiamo avuto occasioni per vincerla. Una serata storta. Quando crei 7-8 palle gol, vuol dire che sei dentro la partita. Provedel ha fatto tante parate. Abbiamo avuto delle difficoltà nel secondo tempo, ma abbiamo avuto le situazioni per vincerla. E poi l’abbiamo persa”.

Milan, Pioli: “Non ci deve condizionare”

Adesso il Milan affronterà la Juventus e l’Inter, Pioli predica concentrazione dopo questa batosta: “Non ci deve condizionare. È una battuta a vuoto che non ci voleva. Abbiamo fallito un’occasione. Non siamo riusciti a prendere una vittoria che volevamo e dobbiamo pensare alla prossima partita. Tutti possono avere una giornata storta e dobbiamo tornare a correre forte”.

OMNISPORT