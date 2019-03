Milan-Inter, l'arbitro fece infuriare Marotta e Spalletti

Sarà Marco Guida di Torre Annunziata ad arbitrare il derby milanese che chiuderà la 28ma giornata del campionato di serie A. Il fischietto campano è stato designato per il posticipo di San Siro che metterà di fronte Milan ed Inter in quello che è un vero e proprio spareggio per il terzo posto. Guida avrà come assistenti Passeri e Carbone, Quarto Uomo Fabbri. Calvarese alla Var, Vivenzi il suo assistente Avar.

La sfuriata – Poche le polemiche di Guida, sia con il Milan che con l’Inter. Di solito il fischietto di Torre Annunziata finisce nell’occhio del ciclone quando dirige la Juventus e proprio attorno a lui si scatenò un polverone a gennaio 2013 per una contestata direzione di gara in Juventus-Genoa, chiusasi sull’1-1. Ad accusare pubblicamente Guida fu – pensate un po’ – l’attuale amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, in una sfuriata passata alla storia: “Designazione sbagliata, per un arbitro napoletano ci sono difficoltà ad arbitrare la Juventus”. Il fatto che ora sia passato all’Inter, se non altro, dovrebbe tranquillizzare l’esperto dirigente.

L’espulsione – Ricordi poco felici con Guida anche per Luciano Spalletti. In questo caso il precedente è recente, a settembre, in occasione della sfida di Marassi con la Sampdoria in cui furono annullate tre reti, tutte col Var: due all’Inter (a Nainggolan per fuorigioco di Icardi e ad Asamoah perché l’invito di D’Ambrosio era partito col pallone già fuori dal campo) e una alla Samp, per fuorigioco decisamente più evidente di Defrel. In quella stessa partita, al 96′, l’allenatore nerazzurro fu allontanato anzitempo dal campo dopo aver esultato in modo giudicato “smodato” per il gol di Brozovic: una decisione che ha fatto discutere a lungo.

