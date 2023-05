Milan-Inter: per Rafael Leao ancora tutto da capire, provino nel pomeriggio decisivo

Il provino di questa mattina non è stato risolutivo per capire se il portoghese sarà in campo questa sera

10-05-2023 13:34

In panchina o in campo, questo è il dubbio che affligge il tecnico Stefano Pioli e i tifosi milanisti che avrebbero preferito arrovellarsi su altre incertezze e che, invece, devono ancora attendere la decisione dell’allenatore. Per Pioli la situazione è complicata: rischiare di schierarlo adesso, con la possibilità anche di aggravare la sua situazione fisica. O aspettare, magari portalo in panchina e inserirlo se le cose dovessero mettersi male.

Champions, incertezza Leao per il Milan

Insomma, su Rafael Leao rimane una certa difficoltà di comprendere se sarà o meno dei rossoneri stasera al Giuseppe Meazza, contro l’Inter per l’euroderby, semifinale di andata.

Il giocatore è stato vittima di una elongazione al flessore e questa mattina a Milanello ha effettuato dei test fisici prima di raggiungere i compagni in hotel. La decisione definitiva verrà presa nel pomeriggio dopo la riunione tecnica e il provino conclusivo.

Il provino di oggi pomeriggio

Le indiscrezioni non mancano: la Gazzetta riferisce che il portoghese si è sottoposto al provino illustrato ieri dall’allenatore e la prima notizia di rilievo è che da Milanello non è uscito per tornare dritto a casa, ma per raggiungere il ritiro rossonero nell’albergo a due passi da San Siro.

Un provino che, a differenza del lavoro di ieri svolto in linea retta, oggi prevedeva cambi di direzione, scatti e allunghi veri. Una verifica sulla sua effettiva efficienza a livello di partita.

La probabile formazione

Quel che pare più probabile riguarda invece l’undici titolare: Leao difficilmente partirà titolare, Pioli dovrebbe puntare subito su Saelemaekeres. Alle spalle di Giroud ci saranno Brahim Diaz e Bennacer. A centrocampo Tonali e Krunic. I terzini saranno Calabria e Theo Hernandez. Davanti a Maignan toccherà alla coppia centrale Kjaer-Tomori.

VIRGILIO SPORT