Milan e Inter, è derby anche tra i valori di mercato: la squadra di Stefano Pioli superiore di 13 milioni

Il valore dei rossoneri si aggira attorno a 547 milioni di euro, i nerazzurri - di poco inferiori - valgono circa 535 milioni. Lautaro e Leao si equivalgono, 80 milioni per le due stelle

10-05-2023 11:50

Il giorno tanto atteso è arrivato: dopo una lunga parentesi, Milan ed Inter tornano a giocarsi una semifinale di Champions League. Da maggio del 2003, le due milanesi non si sono mai più incontrate in un avvenimento cosi prestigioso a San Siro, soprannominata da sempre la “Scala del Calcio”. Nella serata di oggi, mercoledì 10 maggio, le squadre allenate rispettivamente da Stefano Pioli e Simone Inzaghi si affronteranno in una gara, un derby, che lascerà sicuramente il segno.

Il fischio d’inizio della gara d’andata è programmato alle 21, il ritorno sarà martedì 16 maggio. Entrambe le formazioni sognano la finale sul suolo della Turchia, da oggi si inizierà a tracciare il percorso per vedere chi andrà ad Istanbul ad affrontare la vincente tra Manchester City e Real Madrid.

Il valore del Milan

Seppur il risultato finale sia dato da alcuni parametri indicativi, secondo la piattaforma di Transfermarkt, il valore complessivo della rosa dei rossoneri – nel corso della stagione 2022-23 – è di 547 milioni. Ad avere un prezzo di mercato importante per i rossoneri troviamo: l’estremo difensore Maignan (35 milioni), Tomori (45 milioni), Kalulu (35 milioni). Ad aumentare notevolmente il valore troviamo Theo Hernandez: il terzino, secondo i parametri di Transfermarkt, è di 60 milioni; questo non esclude che in sede di trasferimento il valore possa essere più alto. Tonali ha il valore del cartellino di 50 milioni, poco più basso il compagno di reparto Bennacer: per il numero 4 rossonero il valore del cartellino è di 40 milioni. “Solo” 20 milioni il valore di Brahim Diaz, piacevolissima conferma della stagione del Milan. Il valore più alto della rosa rossonera, come ben prevedibile, è di Leao con ben 80 milioni.

L’Inter ha un valore poco inferiore

L’inter di Simone Inzaghi, invece, ha valori leggermente diversi ma simili. Il primo “derby” sul valore complessivo tar le due formazioni, lo vincono i cugini rossoneri. I nerazzurri, infatti, per Transfermarkt, hanno un valore complessivo di circa 535 milioni totali. Il portiere Onana ha un valore di 20 milioni (15 in meno del collega rossonero). La difesa invece vince il derby: Bastoni vale 55 milioni e Skriniar 60 milioni. Altri valori alti sono dettati da Barella (70 milioni) e dall’ex rossonero Calhanoglu (35 milioni). L’attaccante belga Lukaku ha un valore di 40 milioni mentre l’argentino Lautaro Martinez vale 80 milioni (pareggio con il collega portoghese del Milan).

Real e City sono di un altro livello

Seppur il valore di Milan ed Inter sia ottimo, non hanno nulla a che vedere con quelli delle altre due semifinaliste di Champions. Il valore del Real è di 860 milioni (Valverde 100 milioni, Vinicius 120 milioni), mentre quello del Manchester City di Pep Guardiola vince alla grande. Gli inglesi valgono più di 1 miliardo di euro: a stabilire, “stranamente”, il record del valore più alto è il norvegese Haaland: 170 milioni per l’attaccante del City.