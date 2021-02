Milan-Inter, Rafael Leao infiamma la vigilia

Ai microfoni di “Milan Tv”, Rafael Leao, uno dei giocatori più in forma in questa stagione per Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del delicatissimo derby con l’Inter di domani pomeriggio. Classe 1999, è autore sin qui di 6 gol e 5 assist in tutte le competizioni in questa stagione, tra cui ricordiamo lo stupendo assist per Ibrahimovic nel derby d’andata, durante il quale bruciò D’Ambrosio sulla sinistra e mise in mezzo un cross stupendo per lo svedese.

Queste le sue parole:

“È una partita da giocare con il cuore e la testa giusta per difendere la nostra maglia. È una gara da sempre molto bella. Sappiamo l’importanza di questa partita. È un derby e noi vogliamo vincere, rispettando sempre l’avversario, che ha grande qualità. Il campionato è lungo, ci sono tante partite: giochiamo senza pressione ma concentrati su quello che dobbiamo fare cercando di ottenere il miglior risultato possibile”.

Una battuta viene dedicata anche all’assenza dei tifosi negli stadi, che sopratutto in partite come queste è molto dolorosa:

“San Siro è più bello con i tifosi, ma si fanno sentire con messaggi e su Instagram. Quando arriviamo allo stadio loro sono lì per noi: i tifosi sono fondamentali”.

OMNISPORT | 20-02-2021 12:06