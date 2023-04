Milan, Kjaer regolarmente in gruppo

Il difensore danese è stato risparmiato nella trasferta di Bologna, ma sarà in campo in Champions contro il Napoli

16-04-2023 14:43

Simon Kjaer ieri non ha giocato nel pareggio per 1-1 del Milan a Bologna, ma sta bene e oggi ha lavorato regolarmente con il resto del gruppo. Il difensore danese è stato dunque semplicemente gestito in vista dell’importante match di ritorno dei rossoneri contro il Napoli, in programma martedì al Maradona e in cui il Diavolo deve difendere un gol di vantaggio segnato da Bennacer.

Oltre a Kjaer, al Dall’Ara di Bologna tanti altri titolari del Milan non hanno giocato o hanno disputato solo uno spezzone di partita proprio in vista dell’impegno europeo.