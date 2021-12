Milan: Kjaer va sotto i ferri, ed è già pronto il sostituto

02-12-2021 16:17

Si teme uno stop molto lungo per Simon Kjaer, il difensore danese del Milan infortunatosi al ginocchio sinistro ieri sera all’inizio della partita col Genoa. Una grossa mazzata per il reparto arretrato rossonero visto che la squadra è impegnatissima nella rincorsa al titolo d’inverno, ma soprattutto punta al titolo finale dello scudetto.

Milan, operazione in artroscopia al ginocchio per Kjaer

Secondo quanto riportato da milannews.it la risonanza magnetica e la valutazione specialistica a cui è stato sottoposto questa mattina lo scandinavo hanno confermato la necessità di un’artroscopia al ginocchio sinistro per riparare il danno legamentoso, che non viene meglio specificato, così come i tempi di recupero che non sono ancora noti. L’intervento verrà effettuato domani.

Milan, non si conoscono ancora i tempi di recupero di Kjaer

Un infortunio che ha tutta l’aria di essere molto grave e che potrebbe anche comportare uno stop di sei mesi, obbligando così il Milan a mettersi all’opera per trovare un sostituto all’altezza di Kjaer già a gennaio malgrado Paolo Maldini abbia dichiarato che nella sessione invernale ci si concentrerà solo sui rinnovi. Tra l’altro i rossoneri sono falcidiati dagli infortuni dall’inizio della stagione, eppure sono ancora lì a un solo punto dalla capolista Napoli.

Milan, Yerry Mina pronto a rimpiazzare Kjaer in caso di stop molto lungo

A proposito dell’eventuale rimpiazzo di Kjaer, i dirigenti del Diavolo, stando a quanto riporta milanlive.it, avrebbero fatto dei sondaggi su Yerry Mina, 27enne colombiano dell’Everton che la società aveva già messo nel mirino durante i Mondiali del 2018 che lo vedevano impegnato con la sua nazionale.

Anche lui sta rientrando da un infortunio ma avrebbe tutte le caratteristiche per sostituire Kjaer, e cioè forza fisica, qualità tecniche e un’esperienza internazionale importante, dato che ha giocato, anche se pochissimo, nel Barcellona prima di approdare ai Toffees nel 2018. Mina non rientrerebbe più nei piani del tecnico Rafa Benitez e quindi a gennaio potrebbe essere lasciato libero, magari in prestito con diritto di riscatto, soluzione che sarebbe perfetta per il Milan.

Guarda tutte le partite della Serie A 2021-2022 in diretta su DAZN!

OMNISPORT