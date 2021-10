Milan ko a Porto, i tifosi salutano la Champions con un solo rimpianto

19-10-2021 23:20

Il Milan perde lo spareggio col Porto e sancisce – con la terza sconfitta consecutiva – un addio quasi scontato alla Champions League, visto che per passare il turno ora servirebbe un vero e proprio miracolo. A differenza dei ko contro Liverpool e Atletico Madrid, però, quello rimediato in Portogallo è arrivato al termine di una gara pessima, vissuta in costante sofferenza. Per i rossoneri, due alibi: un probabile fallo che ha viziato il gol partita di Diaz e – soprattutto – le tantissime assenze che rappresentano il vero grande rimpianto emerso nei commenti social alla partita dei tifosi milanisti.

Milan, primi 45’ di sofferenza a Porto

Il clima da corrida dello stadio do Dragão fa subito tremare la gambe al Milan, che nei primi minuti di gioco rischia già di andare sotto. “Palo e quasi autogol di Tata, cominciamo bene” osserva preoccupato un tifoso. “La mancanza di Brahim si sente moltissimo” è l’analisi di un fan”. Mentre qualcuno ha ben chiaro in mente il piano partita: difesa e ripartenza, affidandosi alla velocità di Leao: “Oggi tocca a lui fare la differenza”. Ma col passar dei minuti il Porto alza ulteriormente il baricentro, il Milan sbanda pericolosamente e qualche tifoso inizia a mugugnare: “Speravo un po’ meglio onestamente. Loro molto aggressivi, ogni volta che partono andiamo in difficoltà”. C’è spazio anche per qualche post all’insegna del pessimismo: “Ci schiacciano, se continuiamo così prima o poi un gol lo fanno”. E all’intervallo, per le prime bocciature: “Giroud dov’è? Giocavamo meglio senza centravanti”. O anche: “Pioli per piacere Krunic fuori dalle pa*** dai”.

Diaz spegne le speranze Champions dei milanisti

La ripresa si apre sullo stesso copione dei primi 45’, col Milan impaurito e il Porto arrembante alla ricerca del vantaggio. “Fortuna che questi si stanno mangiando l’impossibile” sottolinea qualcuno. Al 60’ Pioli si gioca la carta Ibrahimovic, invocatissimo sui social, ma nemmeno lo svedese riesce ad evitare il meritato vantaggio del Porto: “Era nell’aria, purtroppo” riconosce un fan. Ma sono tanti i tifosi che protestano per un fallo di Taremi su Bennacer che avrebbe viziato l’azione del vantaggio portoghese: “Era fallo su benna ma in Europa non ci concedono un ca***”, oppure: “Arbitro vergognoso”, e anche: “Nemmeno in serie A”.

Il gol preso è la mazzata definitiva su uno dei peggiori Milan della stagione, che però ha la grande attenuante delle assenze, tirata in ballo da molti tifosi nel dopo-partita: “Senza Rebic, Hernandez, Brahim, Kessie e con Ibra al 40%… ma di che parliamo, era un disastro annunciato” è l’analisi di un utente. Ma sono diversi i commenti caratterizzati da quel rimpianto: “L’hanno decisa gli infortuni” o anche: “La sfiga non poteva colpirci in un periodo peggiore”, e infine: “Usciamo dalla Champions League con amarezza. Tra errori e arbitrali e assenze ci è girato tutto male”

SPORTEVAI