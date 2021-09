Milan-Atletico Madrid, decisione della Uefa sull'arbitro Cuyet Cakir

Eccoci alle conseguenze, dopo la direzione disastrosa (come l’hanno definita alcuni) di Milan-Atletico di martedì sera del turco Cuyet Cakir non è piaciuto ai vertici della Uefa che, di fatto, hanno avallato la protesta dei rossoneri che hanno manifestato la propria contrarietà per il rigore concesso ai Colchoneros a tempo scaduto. La soluzione è quella che la Uefa è solita adottare, in queste circostanze: fermare il fischietto turco e il varista che non ha segnalato gli episodi buddi della partita che avrebbe dovuto segnare il ritorno in Champions del Diavolo.

La Uefa mette in angolo l’arbitro Cakir

La decisione non impatta in alcun modo la classifica del Milan, ma almeno ripristina gli equilibri e non nega quanto visto in campo dai vertici di via Aldo Rossi e non solo. La protesta, da parte dei componenti della società, si è rivelata ferma ma pacata senza mai andare ad alzare i toni oltrepassando i ruoli, ma lasciando comunque trapelare la profonda insoddisfazione per la designazione di un arbitro che vanta precedenti già controversi.

Per ora c’è da accontentarsi del provvedimento che la Uefa prenderà nei confronti di Cakir e del suo varista, in attesa della sfida di domenica sera contro l’Atalanta, uscita vincente nella sfida contro lo Young Boys.

VIRGILIO SPORT | 30-09-2021 13:59