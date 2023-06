Milan, l’agente di De Ketelaere: “Il club ci crede al 100%”

Il talento belga inizierà a breve l’Europeo Under 21, ma nel frattempo a prendere la parola è Tom De Mul che ribadisce come la società non abbia dubbi sul suo assistito.

20-06-2023 18:38

Domani, mercoledì 21 giugno, prenderà il via la rassegna continentale under 21 e scenderà in campo anche il Belgio di De Ketelaere. Il giovane rossonero scalpita, ha tutte le intenzioni di riscattare la deludente stagione, ma a difenderlo c’è il suo agente Tom De Mul, come riporta la Gazzetta dello Sport “Il Milan crede in DKT al 100%, se è vero che Maldini era un suo grande estimatore, è vero anche che il capo scout Moncada, il suo sostituto, lo ha aiutato nel suo trasferimento, quindi non ci sono dubbi, dal canto suo Charles sa di avere molte aspettative sul suo conto e di poter dare di più, finalmente potrà sperimentare la preparazione estiva in Italia, questo influirà certamente in maniera positiva sul resto della stagione”.