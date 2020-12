Milan, l'alternativa al Papu fa sognare i tifosi

Con la trattativa per il rinnovo di Hakan Calhanoglu in fase di stallo, il Milan continua a guardarsi attorno in cerca di possibili soluzioni future per il delicato ruolo di trequartista. La crisi tra il Papu Gomez e l’Atalanta ha offerto un’occasione a Paolo Maldini, che un pensierino al 32enne argentino l’ha fatto, così come l’Inter: Gomez è un giocatore di esperienza e qualità e nel 4-2-3-1 di Pioli non dovrebbe avere difficoltà a sistemarsi alle spalle della punta centrale. Dalla società, però, sembra essere arrivato un veto all’acquisto dell’argentino, troppo in là con l’età per i parametri Elliott.

Luis Alberto l’alternativa a Gomez

Ecco allora spuntare un’affascinante alternativa per il ruolo di futuro “10” rossonero. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la Lazio sarebbe pronta a mettere sul mercato Luis Alberto, nonostante il recente prolungamento di contratto fino al 2025.

Alla base della decisione, ci sarebbero i recenti screzi tra lo spagnolo e la dirigenza capitanata da Claudio Lotito. Tanti le pretendenti per Luis Alberto, di sicuro uno dei migliori centrocampisti creativi del campionato di Serie A: il Milan è interessato, ma sullo spagnolo ci sarebbero anche la Juventus, il Psg, il Siviglia e l’Everton.

I milanisti sognano l’arrivo dello spagnolo

Il nome di Luis Alberto accostato al Milan, intanto, fa sognare i tifosi rossoneri. “Via Calhanoglu per prendere Luis Alberto lo farei subito”, il commento di Francesco su una delle pagine Facebook dedicate al Milan. “Magari fosse vero”, aggiunge Patrizia. “I trequartisti sono l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”, fa notare Demetrio. Tuttavia Andrea ricorda che, se partisse Calhanoglu, il Milan avrebbe bisogno di un rimpiazzo di qualità: “A meno che non vogliano tutelarsi nel caso Chala non rinnovi”.

Peter sintetizza così la situazione: “Non è una priorità, ma a me Luis Alberto è sempre piaciuto un sacco… e se la cosa di Chala non si risolve non è detto che non approfittino dell’eventuale occasione”.

SPORTEVAI | 18-12-2020 13:20