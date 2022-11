18-11-2022 11:51

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, ha approfittato della sosta per il Mondiale in Qatar 2022 per effettuare un’intervento agli occhi. La vista è un elemento essenziale per il ruolo dell’estremo difensore.

Milan, Tatarusanu operato agli occhi: i motivi

A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport, la quale indica che il portiere della nazionale della Romania si sia sottoposto ad un intervento laser mediante la tecnica Femtolasik Custom PSP, con lo scopo di correggere l’astigmatismo misto elevato di cui soffriva. Dopo l’operazione, il milanista ha dichiarato di vedere “sedici decimi”.

Milan, Tatarusanu in cura dal medico Appiotti

Per correggere il difetto visivo, Tatarusanu si è rivolto ad un oculista esperto in materia di interventi laser. Si tratta del dottor Angelo Appiotti (che curò altri sportivi come Kakà, Ambrosini, Abate, Borriello, ma anche Simone Inzaghi più recentemente), che ha svolto un lavoro perfettamente riuscito che “migliorerà le prestazioni dell’estremo difensore”.

Milan, Appiotti: “Tatarusanu percepirà meglio gli oggetti dalla distanza”

Lo stesso dottore è stato intervistato dal quotidiano sportivo confermando i benefici di questa tecnica: “Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli occhi. La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide”.