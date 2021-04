Milan, l'ultimatum fa perdere la pazienza ai tifosi

Per un sì che è arrivato, e che a breve sarà ufficializzato, ovvero il rinnovo per un’altra stagione di Ibrahimovic, a tenere in ansia il Milan sono i ni di Calhanoglu e soprattutto di Donnarumma. I giornali oggi parlano di una trattativa bloccata per il portiere. Distanza tra domanda (12 mln netti) e offerta (8) con il problema della durata che Raiola vorrebbe biennale. C’è il Psg alle spalle? Il Milan verso l’ultimatum: chiudere entro l’Europeo.

I tifosi si ribellano all’ultimatum

Fioccano reazioni ironiche sui social: “Ma quale ultimatum? Gigio può firmare quando vuole con un’altra squadra” o anche: “Ma poi l’Europeo inizia a giugno il contratto scade il 30.6 che ultimatum sarebbe.

Ma poi ultimatum a chi ? Il Milan non ha nessuna influenza e non può avere nessuna condizione in questa vicenda tranne fare un offerta e sperare che venga accettata” oppure: “Anche perché a fine Europeo il contratto sarà già scaduto”.

La rabbia monta sul web: “Fra qualche giorno scriveranno che chiede 20 milioni con clausola semestrale di 5mil” e ancora: “io 12 milioni non glieli darei mai. Cosi blocchi tutto il monte stipendi per un unico giocatore. Se queste sono le condizioni è stato bello ma grazie ed arrivederci” oppure: “Ogni anno sempre la stessa storia… E sempre per chiedere sempre più soldi. Se vuole andare che se ne vada. Le grandi di Europa stanno iniziando a non voler più trattare con Raiola per i suoi costosissimi talenti” e infine: “Sia chiaro che, mai fosse, per me si ama il Milan e si gioca al pallone anche senza Donnarumma eh…Non è che finisce la vita”.

SPORTEVAI | 06-04-2021 09:31