Milan, la nuova pista per la trequarti porta in Inghilterra

Non si ferma la ricerca di un nuovo trequartista da parte del Milan. In attesa di scendere in campo a Marassi contro la Sampdoria infatti, il club rossonero mantiene altissima l’attenzione sul mercato dove la speranza è quella di chiudere il prima possibile per il tanto richiesto rinforzo offensivo.

I nomi sondati negli ultimi giorni sono stati diversi ma con l’avvicinarsi della chiusura della sessione estiva non si può più tergiversare a lungo.

Maldini e Massara, fatta la conta dei profili che più possono fare comodo al “Diavolo”, nelle prossime ore dovranno lanciare un assalto deciso a colui che più verrà ritenuto adatto al progetto tecnico di Stefano Pioli.

Recentemente tuttavia, a rendere ancora più intricata la questione per i dirigenti milanisti, è sorta una nuova ed intrigante opportunità. Come rilanciato da diverse testate infatti, il Manchester City avrebbe aperto alla cessione di Bernardo Silva, giocatore di assoluta qualità e sicuro rendimento che risolverebbe le grane tattiche di parecchie squadre in tutta Europa.

Il Milan, venuto a conoscenza della possibilità, si sarebbe subito fatto sentire elaborando una proposta di prestito biennale a circa 17-18 milioni con riscatto fissato intorno ai 30. Nel complesso, dunque, l’affare porterebbe nelle casse degli inglesi più o meno una cinquantina di milioni, una cifra questa che, anche se non a cuor leggero, i rossoneri sarebbero disposti a investire pur di mettere le mani su un giocatore del livello del portoghese.

Il problema vero però, detto quale sarebbe l’esborso totale per l’acquisto del cartellino, a questo punto sarebbe l’ingaggio del nativo di Lisbona. Costui infatti attualmente percepisce 8 milioni dal City, uno stipendio che il Milan non si può permettere di elargire e per il quale quindi è necessario che il Manchester collabori almeno in parte.

Senza un aiuto da questo punto di vista, quella di Silva rischia di restare solo una bellissima (e onerosa) suggestione per i rossoneri che ora, più che sognare, hanno davvero bisogno di concretizzare.

OMNISPORT | 23-08-2021 17:22