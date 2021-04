Milan, la prima mossa di mercato scatena i tifosi

Il Milan non si vuole far sorprendere. I rossoneri cominciano a operare anche alla possibilità di una dopo Donnarumma se l’estenuante trattativa con il portiere rossonero non dovesse portare a un esito positivo. Già nel corso degli ultimi giorni è emersa la volontà del club di cominciare a pensare a un’alternativa al portiere della nazionale e ora i rossoneri sembrano anche stringere i tempi.

La scelta di mercato

Il giornalista Nicolò Schira rivela infatti che il team rossonero avrebbe deciso di puntare decisamente a Mike Maignan con cui avrebbe raggiunto un accordo contrattuale fino al 2026 sulla base di 2 milioni a stagione più eventuali bonus. Il Milan finalizzerà l’accordo con il Lille, che detiene il cartellino del giocatore solo se Donnarumma deciderà di non estendere il suo contratto. Il portiere francese è reduce da una stagione molto positiva con 18 partite senza subire gol nella Ligue 1.

Il caso Donnarumma

La scelta del Milan di cautelarsi nel caso Donnarumma decidesse di lasciare il Milan sembra raccogliere l’approvazione dei tifosi. Nel corso degli ultimi mesi il rinnovo contrattuale del portiere, assistito da Mino Raiola, è diventato una vera e propria telenovela a cui i tifosi avrebbero preferito non assistere e ora la scelta di puntare su Maignan viene accolta in maniera favorevole: “Mossa intelligente. Maldini colpisce ancora”.

In molti mettono in discussione la scelta di Gianluigi Donnarumma. Tanti ex Milan hanno consigliato al portiere di restare in rossonero, ma c’è anche chi fa notare che il club non garantisce più le stesse ambizioni del passato: “Tralasciando il problema economico (sempre fondamentale) – scrive Alan – per Donnarumma il discorso potrebbe ampliarsi e scegliere il mIlan solo davanti a garanzie di rinforzo del team, oggi il Milan è una squadra di secondo piano, lontana anni luce dal ciclo Berlusconi”.

Juventus alla finestra

A guardare con grande attenzione all’evolversi della situazione sembra esserci la Juventus. Il team bianconero sembra il più accreditato per mettere le mani sul giovane portiere se decidesse di non rinnovare con il Milan: “Donnarumma alla Juventus è un discorso legato alla possibile partenza di Ronaldo – scrive Ale – in questo modo si abbassa il monte ingaggi e la Juventus ha la possibilità di offrire 10 milioni a stagione”.

SPORTEVAI | 26-04-2021 08:31