Milan, la protesta dei tifosi contro Caressa: “Adesso basta”

Sono lontani i tempi in cui Fabio Caressa univa tutt’Italia grazie alle sue telecronache della nazionale. Ora non passa domenica (o turno di campionato) che il giornalista di Sky non finisca nel mirino di una tifoseria. Stavolta a scagliarsi contro di lui sono i tifosi del Milan che non hanno per nulla gradito il suo modo di commentare la gara contro l’Atalanta.

Le telecronache di Caressa

Del resto il giornalista di Sky è famoso per il suo modo di commentare la gara, con grande esaltazione soprattutto nei confronti della squadra che sta vincendo il duello in quel momento. Ma la sconfitta contro la Dea ha fatto saltare i nervi a tanti tifosi rossoneri. Del resto, anche dopo il ko con la Juve, i fan milanisti non erano mai stati preoccupati per la squadra che ha sempre dimostrato di poter giocare alla pari con gli avversari.

L’Atalanta però si è dimostrata una vera e propria bestia nera per la squadra di Stefano Pioli, apparsa davvero in difficoltà contro Ilicic e compagni. Il team bergamasco dal canto suo ha giocato una gara perfetta contro la prima della classe. E in telecronaca Fabio Caressa ha sottolineato la splendida prova della Dea spinta da un clamoroso Ilicic.

La reazione dei tifosi

Un’esaltazione della prova del team avversario che ha creato un vero e proprio fastidio tra i tifosi del Milan che nel giro di poche ore hanno mandato al “vertice” dei top trending l’hashtag riguardante il telecronista: “Peggio della prestazione del Milan, solo la telecronaca di Caressa”, scrive rossonera. Anche Giulia è molto critica: “Non vedo l’ora che Amazon trasmetta anche la serie A. Questo gufo di Caressa non merita di essere ascoltato, neanche forzatamente”.

Il paragone

Sono tantissimi i tifosi del Milan che lamentano una telecronaca troppo faziosa: “Non me la sento di commentare la partita se non dicendo che i nostri avversari sono stati nettamente superiori e hanno strameritato. Unico appunto al commentatore Caressa: fazioso, irrispettoso, sguaiato, totalmente non professionale. Inaccettabile”. Quello che fa arrabbiare i tifosi in maniera particolare è stato il paragone tra Ilicic e un grande della storia rossonera come Savicevic. “Dite a Caressa che deve smetterla con questi paragoni. Quando Savicevic era al San Siro lui commentava la Lodigiani. Ha visto solo i fulmini”.

SPORTEVAI | 24-01-2021 08:41