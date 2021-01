Milan, brutto ko con Atalanta: tifosi delusi dalla mossa di Pioli

Il Milan arriva al giro di boa da capolista e con la voglia di conquistare il titolo di campione d’inverno. Pioli lancia dal primo minuto Meite provandolo sulla trequarti e porta in panchina gli ultimi arrivati, Mandzukic e Tomori. Per Gasperini undici ideale con coppia d’attacco Ilicic-Duvan Zapata e squadra che nelle ultime settimane ha dimostrato di essere tra le più in forma del campionato. Dopo un primo quarto d’ora positivo per il Milan, l’Atalanta prende in mano le redini del gioco e non lascia più respirare i rossoneri. Al 25’ passa con Romero. A inizio ripresa, raddoppia grazie al rigore di Ilicic dopo l’ingenuità in area di Kessié proprio sullo sloveno. E a 13’ dal termine cala lo 0-3 con Zapata che chiude i giochi.

Primo tempo

Dopo lo svantaggio, i tifosi rossoneri ammetto il momento no: “Ci stanno prendendo a pallate…”, scrivono. O ancora: “A centrocampo ci stanno divorando. La mossa Meite non sta pagando. Svantaggio meritato”. C’è chi prova a caricare la squadra: “Dai, ora reagire subito” e chi ci scherza su: “Siamo spaesati come uno Juventino in finale di Champions”. A fine primo tempo, i giudizi dei tifosi rossoneri sono unanimi: “Partita sbagliata da Pioli provare Meite trequartista”, “tutti insufficienti”, “il più brutto primo tempo della stagione. Se si continua così non si porta a casa neanche un punto, e giustamente”.

La ripresa

A inizio secondo tempo, Pioli getta nella mischia Brahim Diaz per uno spaesato Meite (cambierà poco), ma i tifosi ringraziano: “È il cambio giusto”. Passano appena 6’ e Kessiè stende Ilicic in area con una gomitata ingenua che complica la gara del Milan. Dal dischetto, è lo stesso Ilicic a battere Donnarumma. La maggioranza dei commenti si concentra contro l’arbitraggio, ma c’è anche chi ammette: “Rigore netto su Ilicic. Zero discussioni”, o ancora: “L’Atalanta sembra il Barcellona.. pazzesco… Ci sta dominando…”.

Esordio Mandzukic

A 20’ dal termine, Pioli inserisce Rebic e Mandzukic per Leao e Castellejo e i tifosi si caricano: “They are back”. Quando poi l’ex Juve ci prova subito: “Se faceva gol Marione #Mandzukic tiravo giù tutto. Tutto” e chi riprendere la maledizione della 9: “Se non avesse avuto la 9 Mandzukic avrebbe segnato”. Dopo lo 0-3 di Zapata i tifosi rossoneri alzano bandiera bianca: “Ci hanno piallato”, “Se un avversario è superiore bisogna solo ammetterlo”, “l’Atalanta contro di noi va sempre il doppio… Devastante”.

Finale dolce-amaro

E chi riassume in un post la giornata no del Milan, e ne ridimensiona le voglie scudetto: “Sconfitta che non cambia ottimo lavoro di Pioli e squadra è impossibile vincerle tutte questo lo dovete capire, la squadra è stanca e ci sta anche l’importante è lottare per il quarto posto. Sono deluso, sconfitta meritata”.

Nonostante la sconfitta, il Milan è comunque campione d’inverno per il contemporaneo pareggio dell’Inter sul campo dell’Udinese e, almeno per questo, i tifosi rossoneri possono esultare: “guardiamo il lato positivo, siamo campioni d’inverno, chi l’avrebbe mai pensato!!!!”

SPORTEVAI | 23-01-2021 20:30