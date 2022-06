04-06-2022 09:51

Il Milan è la grande protagonista di mercato di questi ultimi giorni. Dopo la vittoria dello scudetto e con un cambio di proprietà all’orizzonte, i rossoneri sembrano determinanti a rilanciare ancora una volta le loro ambizioni per provare ad essere competitivi in Italia ed anche in Europa.

Milan: occhi puntati su Zaniolo

Uno die nomi più gettonati della lunga estate di calciomercato sarà senza dubbio quello di Niccolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo della Roma è reduce da un ottimo campionato, in cui è riuscito a giocare senza nessun problema fisico dimostrando tutto il suo talento. Spesso al centro dell’attenzione anche per alcuni comportamenti fuori dal campo, Zaniolo rimane uno dei migliori talenti del calcio italiano.

Milan: Rebic la pedina per convincere la Roma

Secondo la Gazzetta dello Sport, i dirigenti rossoneri sarebbero già pronti ad avanzare la loro offerta al club giallorosso che per Zaniolo chiede una cifra che si avvicina ai 60 milioni di euro. Offerta ritenuta molto alta dai dirigenti del club milanese che per abbassare la parte cash sarebbero pronti a mettere sul piatto anche il cartellino di Ante Rebic. Per il quotidiano sportivo il Milan è pronto a un’offerta da 25 milioni di euro più il cartellino di Rebic, o in alternativa quello di Saelemaekers. Per il momento però la Roma non si muove dalla sua richiesta iniziale.

Milan: l’affare con la Roma spaventa i tifosi

Sebbene Zaniolo sia uno dei migliori talenti del calcio italiano, la continuità non è sempre stata il suo punto di forza e l’idea di cedere un giocatore come Rebic non sembra esaltare tutti i tifosi rossoneri: “Non andrei mai a rinforzare qualcuno in serie A con un giocatore come Rebic”. Anche Gabriele non sembra entusiasta: “Io Rebic lo terrei. Serve per conquistare i tre punti contro la Roma”. Mentre c’è chi è convinto che il Milan possa puntare su altri profili: “Con le cessioni di Rebic e magari anche Saelemaekers possiamo provare a prendere un giocatore top a livello internazionale”. Mentre Mauro commenta: “Rendiamoci conto che negli ultimi tre anni il rendimento migliore in termini di gol e assist lo ha avuto Rebic, non Zaniolo”.