Milan, Laudisa svela i piani: ma i social lo accusano

In questo momento di “stop” al calcio, le società non hanno smesso di pensare al futuro. E il Milan forse anche più di altri. Il club rossonero, dopo l’addio di Boban e quello probabile di Paolo Maldini, si troverà a fare i conti con un nuovo rimpasto societario. La scelta dovrebbe ricadere su Ralf Rangnick. Il tedesco dovrebbe assumere i pieni poteri con un ruolo da allenatore/manager che lo vedrebbe in totale controllo della situazione.

Il piano

A svelare il progetto dei rossoneri ci prova l’esperto di mercato Carlo Laudisa che in un tweet rivela: “Il Milan investe 75 milioni (vendite a parte) e tratta con Rangnick i dettagli del budget. Aria d’intesa per i pieni poteri al tecnico tedesco”. Un piano che dovrebbe risultare interessante per i tifosi ma che invece suscita più di una perplessità a cominciare da quel “vendite a parte” che tiene in apprensione i tifosi.

E la reazione dei tifosi del Milan non si fa attendere: “Cosa vuol dire 75 milioni? -75 nel bilancio successivo solo per il mercato o -75 milioni in totale per il bilancio da gestire o -75 milioni di cartellini”. Ma sono tanti i tifosi che accusano il giornalista di lanciare un messaggio criptico senza però svelare apertamente la portata dei programmi del club. “Ma secondo te lui lo sa? – replica Matteo – E’ un oracolo, va interpretato”.

Caso Maldini

Ma in casa Milan tiene ancora banco la situazione legata a Paolo Maldini. I tifosi hanno accettato l’addio di Boban ma vorrebbero una presenza milanista all’interno del campo come il leggendario capitano, che invece sembra destinato a farsi da parte: “Cacciare Maldini è il più grande errore che il Milan possa fare – scrive rossonero – La bandiera e il simbolo del Milan, uno che in estate ha sì sbagliato allenatore ma ha portato con 50 milioni Rebic, Theo, Bennacer e Leao. Sfido chiunque a fare di meglio, quasi impossibile”.

Le cessioni

E un altro capitolo che tiene in ansia i tifosi è quello delle cessioni. Il popolo rossonero non vuol sentire parlare di altre partenze dolorose. In bilico resta la situazione legata a Gigio Donnarumma, il portiere con contratto in scadenza nel 2021 potrebbe essere destinato all’addio ma in molti temono anche per Theo Hernandez, uno dei giocatori più positivi di questo campionato. “Se prenderà ragazzi giovani sarà un’altra stagione buttata al vento – scrive Mario – La proprietà non ha capito che per avere introiti importanti e sponsor bisogna avere i campioni”.

SPORTEVAI | 05-04-2020 09:59