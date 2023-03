Milan, lavoro atletico e tattico col Napoli all'orizzonte

Allenamento a ranghi ridotti, con la pausa riservata alle nazionali, per la formazione di Stefano Pioli

23-03-2023 17:58

Nuovo allenamento sempre a ranghi ridotti per il Milan a causa dei ben noti impegni delle varie formazioni nazionali. Prima parte in palestra – dove il gruppo ha effettuato l’attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza eseguiti con l’ausilio degli attrezzi – per poi uscire sul campo centrale, dove la squadra proseguito il lavoro atletico con alcuni esercizi sulla rapidità eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni.

Terminata la prima parte, i rossoneri agli ordini di Stefano Pioli hanno proseguito l’allenamento con una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle finalizzazioni prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna. All’orizzonte c’è il Napoli capolista, gara in programma sabato 2 aprile alle 20,45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.