Milan, le accuse di cessione fittizia di Elliott spaventano la tifoseria

Saranno anche “frivole e vessatorie” come le ha definite un portavoce di Elliott ma le accuse mosse al fondo inglese hanno fatto rumore in casa-Milan. I soci di minoranza di Blue Skye si sono schierati contro Elliott parlando di cessione fittizia al fondo RedBird di Cardinale, tendente a far mantenere il pieno controllo all’ex proprietario, una mossa che significherebbe anche che Blue Skye “sarà definitivamente esclusa da AC Milan” né potrà beneficiare della cessione della quota di maggioranza del Milan in alcun modo, vendendo “così privati ​​della loro quota di compenso inizialmente previsto tra i soci: quello che comunemente viene chiamato il carry interest”.

Elliott avrebbe aggirato l’Uefa secondo l’accusa

Non solo, però. Perché Blue Skye mette nel mirino il triangolo tra Elliott, Milan e Lille. Oltre a questo significativo vantaggio, il Gruppo Elliott ha un altro obiettivo, visto che esercita un controllo significativo sul Lille. Esiste il rischio concreto che vengano comminate sanzioni a entrambi i club, se non a uno di essi e con questo escamotage Elliott sarebbe al riparo dalla mannaia dell’Uefa.

Per Ravezzani il Milan merita di meglio

Fioccano le reazioni. Durissima quella di Fabio Ravezzani. Il giornalista di TeleLombardia scrive su twitter: “Prima la strana vendita a Cardinale che compra finanziato in parte da Elliott e subito scompare negli USA . Ora i soci di minoranza che accusano la vecchia proprietà di artifici. Nel mezzo Maldini che attacca Gazidis. Il Milan merita di meglio”

I tifosi del Milan si dividono sul caso-Elliott

I tifosi sono perpessi: “la situazione proprietà della Milan è drammatica. In Premier uno come Cardinale neanche ci prova a comprare una società come ha fatto lui , in seria A invece viene permesso incredibile”, oppure: “È chiaro che non avendo prove le parole volano nell’aria, ma a me par tanto davvero come dicono quelli di bluskye, che la cessione è fittizia, farà entrare Cardinale come socio e prestanome, ed eviterà rischi di sanzioni sulla multiproprietà, viste le indagini sul Lille”

In tanti però sono tranquillli: “Ahahahahaha Maldini è così distrutto che ha appena firmato il rinnovo” e infine: “Nel mezzo però c’è anche il rinnovo di Maldini che ha espressamente detto di essere garante di un progetto vincente. Cardinale sa fare il suo lavoro!!! Keep calm”.