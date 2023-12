Milan, le bordate di Maldini nel momento più difficile scatenano i tifosi sul web

L'intervista dell'ex dirigente rossonero spacca i fan mentre la squadra attraversa il periodo più duro: parole inopportune o la verità viene a galla?

01-12-2023 11:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Sei mesi di silenzio poi d’improvviso Paolo Maldini vuota il sacco, racconta la sua verità sul traumatico e inatteso divorzio col Milan, lancia bordate su Cardinale, Gazidis e Scaroni, rivendica i suoi meriti anche sul mercato e sostiene che il suo licenziamento fosse stato deciso da tempo. L’intervista dell’ex dirigente rossonero a Enrico Currò su La Repubblica sta scatenando un polverone sul web.

La tempistica dell’intervista di Maldini fa discutere

Quello che colpisce è che Maldini abbia atteso proprio il momento peggiore del club, con Pioli in bilico, gli ottavi di Champions sempre più lontani e il distacco dall’Inter capolista già preoccupante, per sparare a zero sulla società. Una sorta di rivincita per i tanti bocconi amari ingoiati. Sul web però i tifosi si spaccano.

La maggioranza dei tifosi del Milan sta con Maldini

Fioccano le reazioni: “Paolo Maldini sul Milan può dire quello che vuole. Tanti che “sono” nel Milan, no” e poi: “Vi lamentate delle tempistiche dell’intervista .. Ma c’è ancora qualcosa da salvare in questa stagione ? La società non esonera Pioli pensando già a Giugno, perché dovrebbe pensarci Maldini ? La stagione è finita, quarti non ci arriviamo mai, con questa guida tecnica” e ancora: “Ognuno può leggere e interpretare l’intervista come meglio crede, ma la verità sta sempre nel mezzo. A me non interessano le faide e le guerre interne tra i tifosi, a me oggi interessa solo una cosa: il Milan deve tornare ad essere grande in Italia e in Europa”

C’è chi scrive: “La verità è che il rapporto con Furlani e proprietà era ormai rotto da tempo. Gli errori Paolo li ha commessi. Così come le tante cose buone che ha fatto da calciatore e da dirigente” e anche: “Maldini sicuramente sa di cosa parla , certo che il momento per rilasciare questa intervista non è un momento qualsiasi…” e ancora: “L’intervista di Maldini smentisce un bel po’ di favolette e leggende metropolitane sul Milan degli ultimi anni e sul “progetto di costante miglioramento”.

Il web è scatenato: “Quello che ho sempre pensato che i problemi del Milan fossero le lotte interne gli interessi personali la brama di potere e fare fuori Paolo. Chi critica la tempistica dell’intervista dico loro che buoi sono ampiamente fuggiti dalla stalla” ma anche: “a me non interessa il momento, mi interessa il suo essere egocentrico, sempre a dover rimarcare che lui avrebbe fatto tutto bene e chi sta adesso fa solo danni” e infine: “Le parole di Maldini tralasciando il tempismo riportano a una dura verità: la storia non si deve cancellare e Maldini è parte di essa. Si può criticare CDK ma siamo in un paese dove contano i risultati e quindi scudetto vinto e semifinale CL (naturalmente con merito di tutti)”.