Milan, le parole dell’ex scatenano il derby “social” con l’Inter

Il calcio è fermo ma le polemiche no. A scatenarle stavolta bastano le parole di un giocatore, anzi nel caso del Milan e dei suoi tifosi di un ex neanche troppo rimpianto: Suso. L’attaccante spagnolo ora in forza al Siviglia ha infatti rivelato alcune cose avvenute nel corso della sua avventura al Milan, sottolineando anche una certa confusione in società: “La situazione non era bella, c’era troppa confusione. Ho avuto la possibilità di venire al Siviglia e l’ho sfruttata”.

Suso e il rifiuto all’Inter

Ma a fare scalpore sono le parole che riguardano il suo accostamento all’Inter: “Mi cercò l’Inter, ma rifiutai: ero legato al Milan. La scorsa estate mi sono visto con la Fiorentina, abbiamo fatto una riunione ma per me non era una possibilità. Ho ascoltato con rispetto la loro proposta soprattutto perché c’era Montella”.

Poi la carezza a Gattuso: “Con Montella mi sono trovato benissimo perché parlava poco e lasciava lavorare con grande tranquillità. Gattuso invece è una delle migliori persone che ho trovato nel calcio. Negli ultimi mesi invece con Pioli le cose non sono andate bene”.

Derby Milan-Inter sui social

Ovviamente le reazioni sono immediate. Le parole dello spagnolo tirano in mezzo tutti, dai tifosi del Milan a quelli dell’Inter, passando per quelli della Fiorentina: “Suso ci fa sapere che ha ascoltato la proposta della Fiorentina per educazione. Ora, capisco lo scetticismo per una realtà e una proprietà nuova, ma alla luce della sua “scintillante” mezza stagione al Milan, il tutto fa piuttosto ridere”, scrive Claudio. Ma ovviamente i più colpiti e chiamati in causa sono i tifosi rossoneri: “Caro Suso – dice Jordan – noi milanisti non dimentichiamo. Sheva, Kaka, Seedorf, Pirlo, Inzaghi, Rui Costa, Maldini sono tutti ben vivi nelle nostre menti e nei ricordi. Lascia stare và”.

Lo strano caso di Suso

Lo stop ai campionati, in particolare alla Liga, potrebbe creare una situazione particolare proprio per Suso. Se la Liga non riprendesse, infatti, il Siviglia terzo in classifica e qualificato alla Champions League, sarebbe infatti obbligato a riscattare il giocatore per 25 milioni di euro. Una notizia che fa felici i tifosi: “Almeno sto Coronavirus l’ha fatta una cosa buona”.

SPORTEVAI | 30-04-2020 08:45