Milan, le parole di Ibra non convincono i tifosi

Il probabile addio di Gigio Donnarumma al Milan continua a far discutere. Il giovane portiere lascerà Milano a parametro zero, una situazione che in pochissimi avrebbero potuto immaginare soltanto un anno fa. Il club rossonero ha investito tantissimo sul giocatore ma ha deciso di concludere le trattative per il rinnovo dopo un lungo tira e molla con il procuratore del giocatore Mino Raiola.

Ibra: Gigio il migliore al mondo

Ora sulla questione interviene anche Zlatan Ibrahimovic che invece ha prolungato il suo contratto con il Milan. Lo svedese ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche del giovane portiere: “Mi chiedete se i giocatori guadagnano troppo. Adesso faccio io una domanda: che valore ha Donnarumma? E’ cresciuto nel Milan, poteva essere il portiere della squadra per venti anni, magari 20 no perché non è Ibra. Ma è iil più forte del Mondo. Avrebbe potuto diventare Mister Milan come Paolo Maldini”.

L’addio a un passo per Donnarumma ma Ibra sembra avere ancora qualche speranza di rivedere il portiere in rossonero: “Cosa significare guadagnare troppo? Ciascuno ha un valore, dipende da quanto ti serve quel giocatore. Il valore lo fa il mercato come in Borsa. Se Gigio va via o no non lo so. Serve essere in due per ballare il tango. Io gli direi di restare al Milan fino alla fine”.

Tifosi scatenati sui social

Le parole di Ibra hanno avuto una eco immediata sui social. Il calciatore che nel corso della sua intervista ha parlato anche del Milan della prossima stagione e del possibile arrivo di Giroud, però non viene “visto” come un maestro quando si parla di attaccamento alla maglia vista la sua carriera da girovago. E fa anche storcere il naso che Ibra e Donnarumma condividano anche il procuratore: Mino Raiola appunto.

“Se continua così Gigio finirà per ballare il tango con il manico di una scopa” scrive un tifoso, e in tanti sono convinti che la scelta di Donnarumma alla fine gli si possa ritorcere contro. Ma le parole di Ibra non convincono proprio per il suo legame con Raiola: “Ibra parla di Mister Milan ma lui non ha mai seguito l’insegnamento di calciatori come Totti o Maldini. Per lui come per Donnarumma contano soltanto i soldi”. E ancora: “Il miglior portiere al Mondo? Forse Ibra sta facendo un favore al suo amico Raiola”.

SPORTEVAI | 04-06-2021 08:25