Nuove rivelazioni su Donnarumma: i tifosi rossoneri si infuriano

Il caso Donnarumma continua. Il portiere ormai ex Milan è in cerca di una nuova squadra dopo la fine della sua avventura in rossonero e spera di riuscire a firmare prima dell’inizio dell’Europeo con la maglia della nazionale. Sono giorni molto complicati per il giovane portiere che ha ricevuto moltissime critiche per il suo comportamento nei confronti del club di Milano, critiche che non accennano a smorzarsi neanche in questo momento.

La rivelazione del Corriere

E’ il Corriere dello Sport a riportare quella che sarebbe l’ultima rivelazione nell’affaire Donnarumma. Stando a quanto riportato dal giornale la scelta di non rinnovare con il Milan sarebbe stata proprio del giocatore e non dettata dal suo procuratore Mino Raiola. A spingerlo verso questa decisione ci sarebbe la sua voglia di diventare il numero 1 al mondo e per farlo Gigio ha sentito la necessità di andare a giocare in una squadra che gli permette di mettersi in evidenza.

La scelta di Gigio: social in fermento

E’ il giornalista Giovanni Capuano a riportare la notizia relativa a Donnarumma. Il giornalista è stato molto severo nei confronti del portiere mentre ha applaudito alla scelta della società rossonera di non cadere nel gioco al rialzo proposto da Raiola: “L’idea che sia stato Donnarumma in persona a decidere di mollare il Milan, senza spinte di Raiola, è un’aggravante e non una liberatoria. Fosse così si è mostrato irriconoscente verso il club che lo ha cresciuto, andando via a zero e facendo un danno notevole di bilancio”.

I commenti negativi nei confronti del portiere si sprecano: “Non posso fare a meno di leggere la notizia come un tentativo di riabilitare parzialmente l’immagine del 99, decisamente in calo”. E ancora: “Che la decisione fosse la sua era evidente, si nascondeva dietro Raiola ma va bene così. E’ perfetto per indossare la maglia della Juve”.

La decisione di Donnarumma ha creato sicuramente scalpore, e in un periodo in cui si continua a parlare di Super Lega e di futuro del calcio mondiale, la decisione del portiere getta un’ombra minacciosa sul futuro: “Troppi soldi danno alla testa. La riconoscenza non sanno cosa sia. Non esistono più bandiere e sono ormai almeno una decina di anni che tutto il mondo del calcio è economicamente drogato. O si mette un limite o la gente smetterà di seguire uno sport sempre più falso”.

