Milan, le voci di mercato agitano l'ambiente

Ci sono diverse voci di mercato in casa Milan che rischiano di minare la tranquillità dell’ambiente in quest’ultima fase delicata del campionato.

Oggi, “Gazzetta Dello Sport” si è soffermata anche sul caso Alessio Romagnoli. Stefano Pioli potrebbe infatti perdere il capitano visto che la strada per il rinnovo non sembra semplicissima.

Il difensore, ex Roma, gioca in maglia rossonera dal 2015, da quando venne acquistato per 25 milioni di euro: il suo contratto è però in scadenza nel 2022 e al momento non sembra che i rossoneri stiano lavorando per il prolungamento presi sia da Donnarumma che da Calhanoglu.

Mino Raiola, agente proprio del portiere e del difensore avrebbe alzato ulteriormente le richieste di ingaggio di Romagnoli. Secondo il quotidiano sportivo si passerebbe dagli attuali 3,5 milioni di euro a stagione a 6.

Non è da escludere che un po’ per questo un po’ perché sta trovando meno spazio, il giocatore possa lasciare il Milan. Potrebbe sbarcare in casa Juve o addirittura cambiare campionato e andare al Barcellona visto che il club è in cerca di un centrale mancino.

Se per Calhanoglu la questione pare sia vicino alla risoluzione, con una cifra d’ingaggio richiesta di quasi 5 milioni le cose cambiano per gli assistiti di Raiola. Per il Milan sia per il portiere che per il capitano non si potrebbe andare oltre i 4 milioni.

Bisogna vedere e capire quali delle due parti cederà prima: di certo l’interesse primario della squadra di Pioli è quello di riscattare Tomori dal Chelsea, proprio quel giocatore che con il suo arrivo ha “oscurato” il capitano.

OMNISPORT | 31-03-2021 13:58