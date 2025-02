Milan, Leao ha fatto perdere la pazienza a tutti: aveva ragione Fonseca?

L'attaccante portoghese continua a deludere: evanescente anche con il Feyenoord, per i tifosi è una delusione totale ed è da mandare in panchina

Come si fa a lasciar fuori Leao? Ancora echeggiano le critiche a Fonseca che aveva osato mettere in discussione il connazionale. Aveva provato col bastone e con la carota l’ex tecnico del Milan a far crescere il talento discontinuo di Leao ma con risultati alterni. Oggi però il problema dell’attaccante portoghese sta esplodendo ovunque. Sotto accusa per le prestazioni sempre più deludenti, come quella di ieri col Feyenoord in Champions.

Per Leao 4 in pagella

Impietosi giornali e siti web: per Leao fioccano i 4 in pagella anche se, a dire il vero, quasi nessuno raggiunge la sufficienza per la prestazione in Olanda. Bocciata anche la formula a 4 punte. L’ennesimo passo indietro di un Milan che non fa a tempo di gioire per una gara giocata bene che subito si ritrova nel tunnel in quella successiva.

I tifosi scaricano Leao

Sul web è il delirio. Scontate le critiche a Maignan per la papera decisiva e a Conceicao che non riesce a trovare la soluzione per far rendere al meglio la squadra ma sotto accusa ci va soprattutto Leao.

Fioccano le reazioni: “Di un giocatore come Leao che gioca bene una partita su tre, quindi 10 su 30, non me ne faccio niente. Questo conta, non altro” e poi: “Leao è troppo discontinuo nella stagione e soprattutto nei 90 minuti in fase difensiva non puoi permettertelo a fare il quarto di centrocampo” e anche: “Leao è questo. Non capisce niente di calcio, non legge le situazioni e tecnicamente non sa tenere palla tra i piedi, è semplicemente scarso”

C’è chi scrive: “Leao calcisticamente penso sia il giocatore più stupido del pianeta. Non azzecca una cosa quando deve ragionare. Se deve partire, si ferma. Se deve stare fermo parte. Se deve crossare tira, se deve tirare crossa”, oppure: “Leao fa sempre le stesse scelte/errori” e anche: “Io sono sempre più convinto che uno tra lui e Joao debba partire dalla panchina… Infatti quando è uscito lui si è visto di più Félix. Con Rafa in campo siamo ancora “Leao dipendenti”…”.

Leao va ceduto per i fan

Il web è scatenato dopo il ko col Feyenoord: “Gruppo squadra limitato mentalmente, Theo e Leao non hanno più nulla da dare al Milan” e anche: “Continuo a dire che Leao è un problema in quanto gioca bene e ti fa vincere 1 partita su 10” e poi: “Qualcuno dovrebbe dire a Leao di allenarsi meglio sul controllo palla, non è possibile che quando corre veloce inciampi o non riesca a dribblare come vorrebbe” e infine: “Leao non fa mezzo movimento senza palla corretto“.