18-10-2022 18:34

È proprio vero: nel mondo del pallone gli umori possono cambiare da un momento all’altro, in qualche caso anche da qualche ora all’altra e il concetto può valere sia che si tratti di calcio giocato, sia che di mezzo ci sia il mercato, per tradizione fiera dei sogni, ma a volte anche degli affari saltati o delle brusche frenate che possono complicare trattative che sembravano ben avviate.

Sorpresa Milan, incontro con i manager di Leao: assente il padre

In casa Milan i tifosi e i dirigenti si augurano, ovviamente, che il fuoriprogramma sul fronte del rinnovo di Rafa Leao appartenga alla seconda delle ipotesi di cui sopra e che il lieto fine tante volte non solo invocato, ma pure indirizzato dalle dichiarazioni delle parti in causa, si concretizzi davvero e pure nel più breve tempo possibile, fatto sta che al momento la giornata del 18 ottobre è passata rapidamente ed inaspettatamente da essere quella del primo incontro per avvicinarsi al prolungamento del contratto del portoghese, in scadenza nel giugno 2024, a quella del nulla di fatto. Il summit è stato prima annullato, per poi svolgersi in gran segreto a Casa Milan alla presenza del solo avvocato di Leao, e senza quindi il padre del giocatore, e concludersi senza svolte apparenti.

Il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara da una parte, i rappresentanti di Rafa dall’altra con, appunto, papà Leao: era tutto apparecchiato per il primo pomeriggio di martedì e invece qualcosa non è andato come previsto.

Dal nodo clausola al “caso Sporting” fino alle richieste di aumento: tutti i nodi della trattativa Milan-Leao

Uno stallo che si scontra con le parole all’insegna dell’ottimismo dispensate negli ultimi giorni prima dallo stesso Maldini, che aveva rivelato la volontà della società di chiudere la partita-rinnovo prima dell’inizio del Mondiale in Qatar e poi da Massara, che a margine del Gran Galà del calcio aveva anticipato proprio il summit poi saltato, annunciando proprio la presenza del padre di Rafael. Comprensibile la preoccupazione dei tifosi del Milan, per più di un motivo. A cominciare dall’incombere delle scadenze, ovvero il Mondiale stesso e la scadenza del contratto del numero 17.

Un’eventuale esplosione di Rafa in Qatar rischierebbe di mettere il club in una posizione di inferiorità al tavolo della trattativa, visto che i rumors sull’interesse di club esteri è già palese (Chelsea e Manchester City) e perché le variabili nella vicenda sono molteplici, e in tal senso la consistente forbice tra domanda e offerta, con l’entourage del giocatore che chiede 7 milioni netti è forse la meno preoccupante. Più delicata è la questione relativa alla clausola rescissoria attualmente di 150 milioni, che i manager del giocatore vogliono abbassare e soprattutto della questione-multa che il giocatore e il Lille devono allo Sporting, quantificabile in circa 20 milioni, interessi compresi.

Il Milan si è detto pronto a partecipare al pagamento, cosa non dovuta al club rossonero, estraneo ai fatti, ma una simile scelta porterebbe ad un’offerta inevitabilmente più bassa da presentare al giocatore. Infine, particolare non trascurabile, il fatto che al tavolo delle negoziazioni siano presenti tante “teste”, dallo stesso padre al nuovo manager scelto da Leao nelle scorse settimane al posto di Jorge Mendes, comunque ancora non fuori del tutto dalla vicenda.

Milan, torna d’attualità il nome di Ziyech: contatto tra la società e l’agente

Insomma, un bell’intreccio, anzi un intrigo, nel quale si colloca anche la presenza, questa certificata, a Casa Milan nel pomeriggio di martedì di Sebastien Ledure, avvocato belga storicamente in affari con il Chelsea nonché manager di Hakim Ziyech.

Inevitabile legare la presenza dell’uomo d’affari belga sia all’interessamento del Chelsea per Leao sia al possibile ritorno di fiamma del Milan per l’esterno marocchino in forza proprio al Chelsea, ma ai margini delle gerarchie di Potter. Il nome di Ziyech è stato gettonato in chiave Milan la scorsa estate come alternativa a Charles De Ketelaere, poi arrivato in rossonero, ed ha caratteristiche diverse rispetto a quelle di Leao, ma la coincidenza lascia pensare. E, si sa, il mercato sorprende sempre…