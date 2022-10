14-10-2022 11:37

Le ultime novità su Rafael Leao hanno infiammato le indiscrezioni sul futuro dell’attaccante del Milan, che in questa stagione sta confermando di essere un giocatore fondamentale nella rosa di Stefano Pioli.

Oltre al Chelsea, anche il Paris Saint Germain è pronto a sferrare il suo assalto al giocatore, attualmente protetto da una clausola rescissoria da 150 milioni di euro: è proprio questo dettaglio presente nel contratto dell’ex Lille che sarà oggetto di discussioni nelle prossime settimane, quando l’agente Jorge Mendes si siederà al tavolo con Paolo Maldini per trattare il rinnovo del contratto del suo assistito.



Milan, rinnovo Leao: ingaggio triplicato

La clausola ha permesso al Milan di resistere nella scorsa estate alle proposte dei club inglesi, ma rischia di diventare un intralcio in vista degli incontri per il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2024. Il Diavolo non vuole ritrovarsi ad affrontare casi simili a quelli di Donnarumma, Kessié e Calhanoglu e sta giocando d’anticipo per trovare un’intesa immediata e blindare il giocatore, ma deve fare i conti con l’agente Jorge Mendes, che la clausola non l’ha mai digerita.

Secondo le indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, il Milan è pronto a fare uno sforzo economico per alzare lo stipendio dagli 1,5 milioni di euro netti attuali ed avvicinarsi alla richiesta di 7 milioni che ha avanzato Mendes, attraverso una serie di bonus inseriti nell’accordo.

Leao-Milan, la svolta della clausola

Il potente agente lusitano però chiede anche un forte sconto della clausola rescissoria, che non sarà eliminata ma abbassata dagli attuali 150 milioni a 120 milioni circa, facendola rientrare ad una valutazione di mercato più reale.

Il Milan blinderebbe così il suo gioiello, e in caso di una dolorosa cessione avrebbe in ogni caso garantita una cifra importante per sostituire l’attaccante.

Milan, i numeri di Leao

Tra gli artefici dello scudetto rossonero, Leao ha visto il suo valore triplicare in 12 mesi. E in questa stagione sta confermando i numeri della scorsa: l’attaccante lusitano ha già messo a segno 4 reti e realizzato 4 assist nelle otto partite di campionato disputate, e anche in Champions League è stato decisivo con tre assist.

Sul suo rinnovo, il direttore tecnico Maldini è stato chiaro: “Volevamo farlo un anno fa, ma devono esserci le condizioni per questo. Speriamo di riuscirci prima del Mondiale“.