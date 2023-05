Milan, Leao rassicura: "Sto bene". E sui social invoca Theo Hernandez

L'esterno portoghese al compagno: "Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello".

06-05-2023 22:21

Il Milan è preoccupato per Leao in vista del derby di Champions League contro l’Inter: il portoghese è uscito nel primo tempo nel match vinto contro la Lazio per un infortunio. Pioli però ha rassicurato tutti e a Mediaset, alla domanda “Come stai?”, l’esterno rossonero ha risposto: “Bene, bene, nulla di grave”.

In caso di forfait, Leao sa chi a chi affidarsi: “Se non ci penso io, ci pensi tu per me fratello”, questo il messaggio social del portoghese sulla proprie storie Instagram dedicato a Theo Hernandez, oggi autore di un grande gol contro la Lazio.