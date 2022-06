Milan, l'ex Nocerino: "Renato Sanches, meglio di Kessie"

03-06-2022 14:12

Perso Kessie che non ha voluto rinnovare il contratto con il club rossonero, la dirigenza del Milan non si è fatta sorprendere visto che è da tempo sulle orme del centrocampista portoghese, Renato Sanches.

Sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, l’ex calciatore rossonero Antonio Nocerino ha parlato proprio del nazionale portoghese, uno dei principali obiettivi del mercato del Milan. L’ex giocatore rososnero, che di centrocampo se ne intende, ha parlato della posizione che il centrocampista portoghese potrebbe occupare nello scacchiere di mister Pioli: “Sanches è eclettico, può giocare ovunque. Può muoversi da ‘Falso 10’ come hanno fatto Kessie e Krunic, ma con più qualità, può anche giocare in mezzo con Tonali. Penso possa integrarsi benissimo anche con Bennacer”.

Secondo Nocerino, il talento che al momento gioca nel Lille, può fare molto bene in Serie A. Il massimo campionato italiano potrebbe davvero rappresentare un’ottima rampa di lancio per Sanches. “Nessun dubbio, è un grandissimo giocatore. E vi dirò di più, per me è ancora relativamente inespresso. Parliamo di un talento incredibile, con grande esperienza internazionale nonostante sia ancora giovane: il Milan adesso ha bisogno di profili del genere per alzare il livello in Europa”.

Infine Nocerino traccia un profilo del portoghese: il centrocampista sarebbe l’acquisto ideale per i rossoneri. “Secondo me Sanches è molto più forte di Kessie, è un calciatore di livello altissimo, uno da notti di Champions. Kessie è migliorato e si è formato nel Milan, mentre Sanches arriva già strutturato tra club e nazionale. Prevedo che non abbia nessun tipo di problemi ad inserirsi”.