Milan-Liverpool vecchie glorie: i tifosi trovano l'intruso

Nella meravigliosa cornice dello stadio di Anfield si gioca un match fra vecchie glorie che nello scorso decennio ha regalato due sfide epiche: Milan-Liverpool. La finale di Istanbul col pirotecnico 3-3 e il successo Reds ai rigori e quella di Atene con la settima coppa rossonera griffata Pippo Inzaghi. Due squadre storiche (il Milan è entrato in Eca Europa infatti nonostante attualmente non sia al top nel continente) che possono ancora regalare spettacolo.

Ospite non gradito – La tifoseria rossonera però si è infuriata per la presenza in campo al fianco di grandi del passato: da Inzaghi a Owen, da Kakà a Gerrard, passando per capitan Maldini, Nesta, Carragher, Agger, Dida e Dudek. Chi è l’intruso? Andrea Pirlo. Il motivo? Il suo successivo passaggio ai bianconeri che a detta dei milanisti lo avrebbe reso uno juventino a tutti gli effetti. A detta loro infatti spesso nei giudizi da opinionista televisivo Pirlo si sarebbe schierato sempre dalla parte della Vecchia Signora e spesso contro il Diavolo.

Twitter non perdona – Sui social network sono tanti i messaggi contro di lui. Un tifoso ad esempio commenta: “Vorrei sapere come mai il signor Pirlo non giochi Barcellona-Juventus vecchie glorie, invece di Liverpool Milan . Traditore infame, la Juventus è casa tua”. Insomma toni non certo pacati, ingiusti magari nei confronti di un calciatore che ha comunque fatto la storia del Milan portando tanti trofei. Ma quello che è sicuro è che il rapporto fra Pirlo e i tifosi rossoneri sembra essere incrinato senza possibilità di ricomporlo.

SPORTEVAI | 23-03-2019 11:47