Milan, Loftus-Cheek non dimentica: la frase su Mourinho fa infuriare i romanisti

Lo Special One si era lamentato durante la partita all’Olimpico per il rigore conquistato dal centrocampista inglese: la risposta dell’ex Chelsea scatena i tifosi giallorossi

14-09-2023 17:45

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ruben Loftus-Cheek non ha dimenticato le proteste di José Mourinho durante la partita vinta dal Milan a Roma in occasione del rigore conquistato dal centrocampista inglese per il momentaneo 1-0 dei rossoneri. L’ex Chelsea ha voluto rispondere, ma le sue parole hanno scatenato i tifosi giallorossi.

Roma-Milan, la protesta di Mourinho per il rigore su Loftus-Cheek

L’impatto di Ruben Loftus-Cheek sul Milan e sulla serie A è stato molto positivo, il centrocampista ex Chelsea s’è rivelato subito fondamentale per la squadra di Pioli, contribuendo in particolar modo all’importante successo in casa della Roma: sullo 0-0 il centrocampista inglese ha guadagnato il rigore che ha permesso a Olivier Giroud di sbloccare la partita, poi vinta per 2-1 dai rossoneri. Durante l’incontro, però, il tecnico giallorosso José Mourinho aveva protestato per il penalty concesso a Loftus-Cheek, un gesto che il giocatore inglese evidentemente non ha dimenticato.

Loftus-Cheek risponde a Mourinho sul rigore in Roma-Milan

A distanza di settimane, Loftus-Cheek ha risposto alle proteste di Mourinho: intervistato da Dazn, il centrocampista del Milan ha spiegato la dinamica che ha portato al rigore contro la Roma. “Ho sentito che secondo Mourinho mi sono tuffato. No, è il calcio. Ho sentito il contatto con la mia gamba ed è finita lì, è andata così”, ha dichiarato Loftus-Cheek. Parole che, però, non hanno fatto altro che scatenare i tifosi della Roma sul web.

Roma, la rabbia dei tifosi per le parole di Loftus-Cheek

Secondo molti tifosi della Roma, le dichiarazioni rilasciate a Dazn non fanno altro che confermare che Loftus-Cheek abbia simulato. “Quindi ha ammesso che si è tuffato! Beh, d’altronde era chiaro, grazie Ruben”, scrive Flavio. “Ha sentito il contatto… Ha praticamente ammesso che si è tuffato”, aggiunge Aserre. “Ha dato indirettamente ragione a Mourinho. Almeno, i tifosi milanisti la smetteranno di inventarsi regolamenti ad hoc per l’episodio”, il commento di Matteo. “Hai sentito il contatto e allora hai smesso di camminare come se ti avessero sparato. Squadra giusta per te il Milan, caro Ruben” scrive Dani.