Milan, Maignan replica a Fonseca: “Conosco i sacrifici”. E sui social si schiera con gli “accusati” Theo e Calabria

Il portiere francese dei rossoneri replica all’allenatore portoghese e alle sue accuse lanciata dopo la gara di Champions League contro la Stella Rossa: si rischia uno spogliatoio spaccato

Momento delicatissimo in casa rossonera. La vittoria con la Stella Rossa arrivata solo pochi giorni dopo il ko con l’Atalanta più che rasserenare l’ambiente ha avuto l’effetto opposto con lo sfogo davanti ai microfoni di Paulo Fonseca che ha di fatto messo le squadra di fronte alle proprie responsabilità. E ora arriva la replica, indiretta, di alcuni giocatori rossoneri e la situazione rischia di andare fuori controllo.

Lo sfogo di Fonseca: con chi ce l’aveva

Paulo Fonseca ha deciso di non vestire i panni del capro espiatorio e dopo le tante critiche che gli sono arrivate fino a questo momento ha deciso di passare al contrattacco. Dopo la gara con la Stella Rossa è arrivato un duro sfogo di fronte ai microfoni con il tecnico che ha fatto arrivare un messaggio chiaro: “Io lavoro tutti i giorni per il bene del Milan ma non so se possono dirlo tutti”. Ovviamente subito dopo il suo sfogo è cominciata la caccia al colpevoli: chi sono gli accusati di Fonseca? E per analisti e tifosi nel mirino dell’allenatore c’erano in particolar modo Theo Hernandez e il capitano Davide Calabria.

La replica social di Maignan

A rischiare di rendere ancora più incandescente la situazione arriva una replica social da parte di Mike Maignan. Il portiere francese viene considerato come uno dei leader del gruppo e sui social scrive: “Io conosco i sacrifici”. Un messaggio che sembra piuttosto evidente nei confronti del suo allenatore ma non solo. L’estremo difensore rossonero è particolarmente attivo su Instagram e nelle sue storie pubblica anche due foto che lo vedono ritratto proprio con Theo Hernandez e con Davide Calabria, due dei giocatori più discussi in questo momento e a loro offre con delle emoticon tutto il suo supporto.

L’assenza della società

Lo sfogo di Paulo Fonseca sembra essere diretto soprattutto nei confronti della squadra, ma le parole del portoghese sono diventate anche uno strumento per tanti tifosi per andare all’attacco della società e di alcuni dirigenti, con Ibrahimovic sempre più nel mirino della critica. Anche ieri a Milanello, i giornalisti che seguono abitualmente il Milan segnalavano l’assenza di dirigenti e non ci sarebbe stato nessun incontro tra i vertici del club e l’allenatore portoghese per provare a porre rimedio alla situazione. Ora la presa di posizione di Maignan sui social potrebbe dare vita a una situazione sempre più tesa con Fonseca che rischia di fare i conti con uno spogliatoio spaccato.