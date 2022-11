Milan, Maldini: "Theo ha rivoluzionato l'idea di terzino"

20-11-2022 22:35

Il dt rossonero Maldini, ai microfoni di MilanTv, ha elogiato ancora una volta Theo Hernandez: “Se Theo gioca un terzo delle sue partite nel Milan, mi batte in quanto a gol segnati, questo è chiarissimo. Io non sono mai stato un bomber. Se mi dovesse superare ne sarei contento, perché godrei di quei gol. Theo è un terzino molto particolare, quello che fa lui non lo fa nessun altro, soprattutto per la sua capacità di finalizzazione, di servire assist e di venire dentro il campo. Ha rivoluzionato l’idea moderna del ruolo“.

Maldini sa dove può migliorare Hernandez: “Il primo anno sembrava aspettasse il 70′ di ogni partita per fare queste volate che hanno qualcosa di incredibile, soprattutto se si pensa che la finalizzazione o l’assist vengono dopo 70 metri di corsa con la palla al piede”.