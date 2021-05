Milan, Mandzukic dice già addio: "Vi auguro il meglio"

Mario Mandzukic ha annunciato il suo addio al Milan. L’avventura del croato in rossonero è durata appena 6 mesi, con un totale di appena 287′ giocati e 0 gol. I tanti infortuni hanno impedito all’ex Juventus di essere un protagonista della cavalcata Champions. Con l’obbiettivo minimo del 4° posto Mandzukic avrebbe potuto andare avanti un’altra stagione, ma l’opzione non è stata esercitata dal giocatore.

Mandzukic ha affidato il suo saluto ai social: “E’ stato un piacere giocare per il Milan. Sono grato alla dirigenza per avermi dato l’opportunità di giocare qui, al mister e al suo staff per il loro grande lavoro e ai miei compagni che non sono solo giocatori eccellenti ma anche un grande gruppo di ragazzi. Sono felice di aver contribuito a riportare questo grande club al ritorno in Champions League, il posto a cui appartiene e auguro a tutti, al club e non solo, il meglio per il futuro”.

OMNISPORT | 24-05-2021 15:27